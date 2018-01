Teraz inwestycje. Nowy minister o priorytetach resortu

Fot. EAST NEWS/REPORTER Najważniejsze są inwestycje prywatne - zapowiada nowy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Nowa struktura w rządzie jest odpowiedzią na priorytety, które są od dłuższego czasu zgłaszane przez rząd i władze PiS - zapowiada szef nowo utworzonego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. - Priorytetem jest dla nas gospodarka, ale taka, która będzie pracowała na nasze społeczeństwo - dodaje.

Kwieciński, który udzielił wywiadu TVP Info, był pytany, czy rekonstrukcja w rządzie oznacza nowe otwarcie w relacjach z Unią Europejską. Zapewnił, że kwestie związane z przynależnością Polski do UE są dla rządu bardzo ważne. Dodał też, że nowo powołane do rządu osoby to ludzie znający unijne realia, które potrafią sprawnie się w nich poruszać.

- Jesteśmy w Unii i chcemy być w Unii. I chcemy być partnerem - powiedział.

Kwieciński odniósł się też do zarzutów opozycji o to, że rząd prowadzi zbyt konsumpcyjną politykę. Jak wyjaśnił, to ma się zmienić, czego zwiastunem jest choćby zmiana nazwy Ministerstwa Rozwoju na Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Jak wielokrotnie podkreślił, nowym priorytetem rządu będą teraz inwestycje.

- Chcemy uruchamiać nie tylko inwestycje publiczne, ale też silnie pobudzać inwestycje w sektorze prywatnym. Mamy silnie pobudzone dwa inne silniki: konsumpcję i eksport. Ale potrzeba jeszcze tego trzeciego silnika, inwestycji, i to jest bardzo ważne dla nas zadanie - zapowiedział.

- Otoczenie dla inwestycji prywatnych będzie bardziej przyjazne niż do tej pory. Będzie dostęp do kapitału i pomoc dla inwestycji ryzykownych, innowacyjnych, i takich, które mają pomóc spółkom ekspansję na zagraniczne rynki - zadeklarował.

Dodał też, że będzie kładł duży nacisk na inwestycje samorządowe. - Działały one bardzo dobrze w poprzedniej perspektywie finansowej UE, a w obecnej spowolniły - przyznał nowy minister.