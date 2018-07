Jeśli do banku to w komputerze. Coraz chętniej przez smartfon

Lepiej radzimy sobie bez gotówki i chętniej korzystamy z najnowszych technologii do zarządzania finansami - wynika z ankiety przeprowadzonej przez czytelników money.pl

Największy biznesowy portal internetowy w Polsce - money.pl, zapytał 10 tys. internautów, w jaki sposób korzystają ze swoich kont bankowych.

Co dziś chyba trudno uznać za niespodziankę, najwięcej z nas korzysta ze konta bankowego za pomocą strony internetowej. Zaskakujący jest jednak odsetek osób, które się na to decydują - to aż 58 proc. klientów banków. Znacznie mniej osób wykorzystuje do tego celu smartfon - co piąty z nas (22 proc. badanych).

Tylko 17 proc. pytanych chodzi do stacjonarnych oddziałów banku, a zaledwie 3 proc. przyznaje się do zarządzania kontem przez telefon.

„Dla wielu klientów dobra bankowość internetowa i mobilna jest istotnym argumentem do skorzystania z oferty banku. Banki zdają sobie z tego sprawę i cały czas rozwijają swoje systemy bankowości.” - mówi Piotr Łakomski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kanałów Cyfrowych w Alior Banku - „Kolejnym przykładem szybkiego reagowania na potrzeby klientów jest intensywny rozwój płatności mobilnych.”

36 milionów e-klientów

O tym, że kanały elektroniczne zdominowały polską bankowość potwierdza

raport „Netb@ank. Bankowość internetowa i mobilna, płatności bezgotówkowe”, za I kwartał bieżącego roku. Jest on dostępny na stronach internetowych Związku Banków Polskich.

Wynika z niego, że banki mają blisko 36 mln klientów, którzy mają dostęp do bankowości elektronicznej, z czego prawie połowa co najmniej raz w miesiącu loguje się na swoje konto. Dodatkowo banki obsługują prawie 2,5 mln internetowych rachunków małych i średnich przedsiębiorstw, z których zdecydowana większość aktywnie z nich korzysta. Również według tego raportu, w Polsce liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych sięga ponad 6 mln 250 tys.

Polacy a reszta Europy?

Dane na ten temat publikuje bank ING w raporcie „ING International Survey Mobile Banking July 2016”.

Co nie jest zaskoczeniem, w Europie cały czas wzrasta liczba osób, które korzystają ze swojego konta za pomocą urządzeń mobilnych, i jest ich już blisko połowa. Liderami pod tym względem są Holendrzy, z których 63 proc. korzysta z bankowości mobilnej, zaś kolejnych 9 proc. deklaruje taką chęć w ciągu najbliższego roku. Średnia w Europie wynosi odpowiednio 46 proc. dla korzystających, i 16 proc. wśród tych, którzy chcą to robić.

My znajdujemy się poniżej tej średniej i zajmujemy dopiero 9 miejsce, na 15 krajów europejskich, które zostały objęte raportem.

43 proc respondentów z Polski opowiedziało, że wykorzystuje urządzenia mobilne do zarządzania swoim kontem, a zrobi to w ciągu najbliższych 12 miesięcy dalsze 20 proc.

Jesteśmy wicemistrzami Europy

Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej, jeśli chodzi o płatności, dokonywane za pomocą aplikacji mobilnych. Okazuje się, że tu jesteśmy wicemistrzami Europy! Aż 61 proc. badanych zadeklarowało ich używanie w tym celu. Co ciekawe, rok wcześniej takich odpowiedzi było znacznie mniej, bo jedynie 43 proc.

Mało kto się jednak zapewne spodziewał, że najchętniej za pomocą aplikacji mobilnych płaci się w...Turcji.

Warto zauważyć też drugi związany z aplikacjami mobilnymi trend.

Coraz rzadziej w używamy gotówki, a coraz częściej korzystamy z operacji bezgotówkowych. Potwierdzają to dane z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego dot. kart płatniczych, za ostatni kwartał 2017 roku. Tylko w tym okresie aż 1,2 mld razy skorzystaliśmy z kart płatniczych, z czego tyko ok. 15 proc. były to operacje gotówkowe (wypłaty z bankomatów, kas bankowych oraz transakcje typu cash back). Maleje również w Polsce liczba bankomatów, korzystamy z nich coraz rzadziej, i wpłacamy z nich coraz mniej pieniędzy – w ostatnim kwartale 2017 w stosunku do kwartału wcześniej było to aż o 7 mln zł mniej.