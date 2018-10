Najlepszy czas dla JSW od pięciu lat. Ceny węgla na wyżynach

Fot. JSW Prezes Daniel Ozon mimo złych informacji z Zofiówki, może sie cieszyć cenami węgla

Opatrzność czuwa nad JSW. Po wypadku w kopalni Zofiówka szykował się gorszy czas dla finansów spółki. Ale rynek wyciągnął pomocną dłoń. Ceny węgla koksującego przekroczyły 200 dol. za tonę.

W maju po tragedii w kopalni Zofiówka prezes JSW zgłaszał, że produkcja w tej kopalni może się obniżyć o 380 tys. ton. Obecnie zwiększono negatywne szacunki do 500 tys. ton - podała spółka w czwartek na podstawie badań Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

- W wyniku przeprowadzonej analizy wniosków i oceny komisji oraz ich wpływu na osiągane wyniki operacyjne spółka informuje, że do końca 2018 nastąpi obniżenie poziomu produkcji węgla typu 35 w wysokości około 500 tys. ton w stosunku do założeń przyjętych w strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2018-2030 - poinformowano.

Plan wydobycia zakładał 15,4 mln ton węgla w JSW w tym roku. Spółka dokonuje obecnie szacunków skutków zdarzenia na osiągane wyniki operacyjne w kolejnych latach.

Ceny rekompensują straty

Na szczęście dla spółki jest coś, co rekompensuje straty. Ceny kontraktów terminowych na węgiel koksujący przekroczyły we wtorek 210 dol. za tonę i utrzymują się na tym poziomie do czwartku. W środę kurs wyniósł 213 dol. Tak wysoko nie był od grudnia 2013 roku. Pod koniec ubiegłego roku ceny oscylowały wokół 170 dol., a przed lipcem 2016 r. były poniżej 100 dol.

To skutek wymuszenia przez chiński rząd zamknięć koksowni w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza. Koksownie w mieście Linfen w prowincji Shanxi od sierpnia zostały ograniczone o połowę. W mieście Tangsan pracują na 80-90 proc. swoich mocy.



Dzięki temu dla JSW teraz jest czas realizacji zysków. Przychody przy utrzymaniu takich cena mogłyby przekroczyć 3 mld dol. rocznie, czyli 11 mld zł. Byłby to historyczny rekord. Dotąd najlepszy pod względem przychodów był 2011 rok, kiedy spółce udało się osiągnąć przychody 9,4 mld zł.

Mimo tego, kurs JSW na giełdzie jest ostatnio poniżej 70 zł, czyli najniżej od czerwca 2016 r. W czwartek spada o 3 proc. do 67,80 zł.

Według analityków DM Vestor ten poziom cen jednak się nie utrzyma. - Zakładamy spadek cen węgla koksowego ze względu na wzrost produkcji węgla przez australijskich producentów oraz ograniczenie produkcji stali w Chinach - podali w raporcie.

Krótsze terminy płatności

Jastrzębska Spółka Węglowa podjęła decyzję o skróceniu terminów płatności stosowanych w postępowaniach zakupowych do 90 dni. Podjęta uchwała to efekt oczekiwań wielu kontrahentów.

- Mamy nadzieję, że skrócenie terminu płatności o trzydzieści dni wpłynie na polepszenie sytuacji płynnościowej naszych dostawców i spowoduje, że ceny uzyskiwane w postępowaniach przetargowych będą dla nas korzystniejsze. Liczymy również na poprawę zaufania sektora bankowego w stosunku do branży górniczej - powiedział prezes Daniel Ozon.

Decyzja o skróceniu terminów płatności to ma być potwierdzenie dobrej kondycji finansowej spółki.

„Już w listopadzie ubiegłego roku Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska, a następnie z Pekao SA, które umożliwiało korzystanie z dodatkowego finansowania należności przez dostawców wybranych przez spółkę. Teraz, dzięki podjętej uchwale wszyscy dostawcy JSW będą mogli szybciej otrzymać pieniądze za dostarczone materiały lub wykonane usługi” - napisano w komunikacie.

