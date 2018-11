Kacper Kamiński w Banku Światowym. "Prezes Kaczyński nic o tym nie wiedział"

Mariusz Kamiński odpowiedział "Wyborczej", że o posadę dla syna nie zabiegał. I że ten ma odpowiednie kompetencje - m. in. ukończył studia prawnicze ze specjalizacją prawa gospodarczego. - Przez ostatnie 3,5 roku był zatrudniony w Parlamencie Europejskim w Brukseli jako doradca Komisji Budżetowej PE. Zatrudnienie to uzyskał w drodze konkursu, przeprowadzonego zgodnie z procedurami - oświadczył ojciec głównego zainteresowanego.

To Narodowy Bank Polski deleguje do Banku Światowego w Waszyngtonie wicedyrektora wykonawczego. W lipcu na to stanowisko powołana została Katarzyna Zajdel-Kurowska, do tej pory wiceprezes banku centralnego, zastępczyni Adama Glapińskiego. To właśnie jej doradcą został 29-letni Kacper Kamiński. "GW" sugeruje, że pomagać miałby w tym właśnie prezes NBP.