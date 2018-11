Kanał TVP dla cudzoziemców wystartował. Jest dostępny tylko w internecie

- Chcemy, by dzięki nam cudzoziemcy mogli odkryć wszystko to, co najciekawsze w naszym kraju, to z czego słyniemy, z czego jesteśmy dumni, ale i to, co nowe - mówi wiceprezes TVP Maciej Stanecki. - Chcemy pokazać Polskę, której najprawdopodobniej nie znają. Taką, jaka jest w rzeczywistości - dodaje.