Sprzątaczka, flisak i dorożkarz muszą kupić kasy fiskalne

Fot. Eastnews/Łukasz Grudniewski W kolejnych dwóch latach paragony będą musieli wystawiać także fryzjerzy, taksówkarze i mechanicy.

Przedsiębiorcy, którzy oferują klientom usługi sprzątania, przewozu rikszą, dorożką oraz spływu Dunajcem, będą musieli wystawić paragon. Zmiany wchodzą w życie 1 kwietnia 2019 r.

Obowiązek ten wynika z projektu rozporządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych – przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”.

Z wykazu usług wyłączonych z ewidencji na kasie fiskalnej znikną cztery dotychczasowe pozycje:

transport drogowy pasażerski napędzany siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,

usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach,

przyjmowanie przez rewizorów należności zawiązanych z usługami przewozu, m.in. osób,

usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Do części usług wymienionych w załączniku zostanie dodany warunek uprawniający do zwolnienia z ewidencji. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy obrót w całości będzie udokumentowany fakturą. Na przykład będzie tak w przypadku dostawy energii elektrycznej, wody w postaci naturalnej, wywozu śmieci, dostawy towarów w systemie wysyłkowym.

„Dziennik Gazeta Prawna” przypomną także, że w kolejnych dwóch latach paragony będą musieli wystawiać także fryzjerzy, taksówkarze i mechanicy. Tak samo będzie w przypadku kosmetyczek, a także osób które sprzedają sprzęt fotograficzny, perfumy i wody toaletowe.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Zobacz także: Rozliczasz PIT? Zobacz, z jakich ulg możesz skorzystać