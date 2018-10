Kim będą bohaterowie nowego stulecia. Program Future Heroes

Fot. kuchenkainternetowa, Flickr, CC BY SA 2.0

Rok 2018 jest wielkim Jubileuszem odzyskania niepodległości. Z tej okazji odbywa się bardzo wiele różnych imprez, akademii, bądź jest podejmowanych wiele inicjatyw, które mają uczcić 100 lat niepodległości państwa polskiego.

Sto lat niepodległości to historia wielu pokoleń Polaków, ich postaw, czynów i inspiracji.

Spoglądając na te minione 100 lat, mamy pamięci różne okresy historyczne, a też różne postawy Polaków, które w swoim czasie były uznawane za pozytywne lub nawet bohaterskie. Przywołajmy postawy jakie były lub są dzisiaj uznawane za bohaterskie na przestrzeni stu minionych lat.

Moment odbudowania niepodległości oraz tworzenia zrębów państwa polskiego, większość Polaków zna tylko z przekazów historii, a w szczególności z tej przekazywanej w edukacji szkolnej oraz przedstawianej w literaturze dotyczącej tego okresu. Dla mnie i myślę dla wielu Polaków, bohaterami z tego okresu, są Ci którzy walczyli o niepodległość,byli liderami politycznymi i później uczestniczyli w kształtowaniu życia społeczeństwa, nadawaniu kierunków polityce państwa. Inna grupa przywoływanych bohaterów to żołnierze walczący z bolszewikami. Kolejna grupa bohaterów, to byli Ci którzy tworzyli nowe państwo i zaangażowali się w bieżące funkcjonowanie administracji, gospodarki, życia kulturalnego, życia religijnego czy w innych obszarach codzienności. W pamięci mamy też liderów gospodarczych, którzy tworzyli instytucje, wytyczali nowe kierunki rozwoju przemysłu i infrastruktury. Pozostali także w pamięci wybitni przedsiębiorcy, którzy wykorzystali potencjał jakie dawało niepodległe państwo do budowania własnej pomyślności oraz tworzenia firm, których marki wpisały się w krajobraz Polski.

Byli wśród nich przedsiębiorcy -społecznicy, którzy osiągnąwszy sukces ekonomiczny zaangażowali się działalność charytatywną, edukacyjną , kulturalną, która miała swoją misję społeczną wykraczającą poza zarabianie.

Ten klimat tworzącego się nowego społeczeństwa wychował postawę Polaków, którzy trakcie wojny światowej tworzyli pokolenia Kolumbów i mimo że gospodarka była pod okupacją to aktywnie działali na rzecz zapewnienia sobie bytu oraz angażowali się w walce przeciw agresorowi. Pojawiały się też tam osoby aktywne społecznie, tacy którzy między innymi prowadzili tajną edukację, inspirowali życie kulturalne oraz z narażeniem życia pomagali potrzebującym.

Podstawy przedsiębiorcze w czasach komunistycznych były piętnowane, a osoby z sukcesem gospodarczym były tępione. To ograniczało ich zaangażowanie w działalność społeczną, gdyż było formą ujawnienia się i narażało na reperkusje i szykany władz. Jednak nawet w takich czasach były osoby, które uważały że warto dzielić się swoim zaangażowaniem społecznym, a wobec tego, że większa działalność na własny rachunek nie była możliwa, to pracowali w firmach państwowych lub prowadzili małe lokalne firmy, warsztaty lub szklarnie i angażowali się społecznie w lokalnych środowiskach. Częstym miejscem aktywności społecznej były instytucje religijne lub związane ze szkołą.

Od lat siedemdziesiątych i przez całą dekadę lat osiemdziesiątych ważną formą aktywności społecznej osób zainteresowanych przyszłością Polski była działalność opozycyjna w podziemiu oraz jawna w okresie od powstania Solidarności do stanu wojennego. Członkowie Solidarności, Solidarności Rolników Indywidualnych, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, czy innych organizacji, prowadzili działalność na rzecz wolności i praw obywatelskich. Prowadzili działalność edukacyjną w tym nauczanie historii, wydawali czasopisma i książki, a niektórzy przygotowywali plany funkcjonowania Polski bez pęt komunizmu. Mam w pamięci takie inicjatywy jak Towarzystwa Kursów Naukowych, wydawnictwa podziemne. Wiele wydarzeń i inicjatyw odbywało się w budynkach kościelnych lub w ramach instytucji związanych z Kościołem, jak Kluby Inteligencji Katolickie, czy występy artystów, którzy sprzeciwiali się reżimowi. Wiele osób angażowało się w akcje wychowawcze dla młodzieży, w tym ZHR, KIK, odnowione ZHP, czy Ruch oazowy.

Dla wielu Polaków, którzy osobiście nie angażowali się przedsięwzięcia o charakterze społecznym edukacyjnym lub nawet politycznym, były to postawy pozytywnie postrzegane jako bohaterowie swojego czasu.

Po upadku komunizmu rozwinęła się nowa przedsiębiorczość. Polacy zaczęli tworzyć firmy, odzyskiwać dawne własności oraz wykorzystywać działalność gospodarczą do budowania swojej niezależności. Zbudowana niezależność ekonomiczna pozwoliła na wzrost aktywności społecznej.

Powstało wiele organizacji oraz rodzajów aktywności społecznej, która wynika z potrzeby dzielenia się sukcesem oraz postawy służenia Ojczyźnie, swojej społeczności , sprawie która jest ważna i słuszna lub pomocy innemu człowiekowi.

Wolność polityczna, gospodarcza, swobody obywatelskie w tym możliwości stowarzyszania się otworzyły nowe obszary dla aktywności społecznej ludzi, którzy zaczęli realizować swoje pasje z pożytkiem dla społeczności. Rozwinęła się działalności edukacyjna, wydawnicza, samoorganizacji społecznej, ruchów obywatelskich, charytatywnych, ekologicznych i wielu innych.

Tak wiec przez różne okresy Stulecia, przejawiały się zróżnicowane sytuacje i postawy względem przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Postawy postrzegane za pozytywne społecznie były odpowiedzią na potrzeby czasów, ograniczone warunkami historycznymi i politycznymi oraz realiami gospodarczymi swojego czasu. Wzorce bohaterskich postaw z różnych okresów niepodległej Polski, nie są dzisiaj jednoznacznie pozytywnie tak postrzegane, niektóre na szczęście w czasie pokoju nie są konieczne. Jednak wynika z nich lekcja, że Naród potrzebuje takich wzorców by one kształtowały nowe pokolenia oraz integrowały obywateli.

Dzisiaj w dobie rozwoju technologii, nowych możliwości komunikacji oraz budowania swojej niezależności w oparciu o nową ekonomię, uważam że dorobek doświadczeń pokoleń z różnych okresów historii warto włączyć w promowanie postaw człowieka nowego stulecia Polski.

Ale warto sobie postawić pytanie jakie są podstawy, które będą pozytywne dla budowania przyszłości Polski. Kto będzie tym bohaterem przyszłości?

Dlatego wraz z grupą kilku osób działających w ramach Fundacji Służby Rzeczypospolitej postanowiłem włączyć się w projekt, który będzie promował jedną z postaw, którą uważam za ważną i kluczową dla przyszłości Polski.

W moim przekonaniu, w epoce wolności gospodarczej i możliwości samorozwoju ekonomicznego coraz więcej osób ma zdolność utrzymania się przez własną aktywność ekonomiczną. Wpływa na to spadek znaczenia wielkich firm, odchodzenie od stałego zatrudnienia, możliwości jakie daje rozwój technologiczny. Podobne zamiany obserwujemy w wielu krajach gdzie działalność gospodarcza małych firm rodzinnych czy różnych form wspólnej aktywności gospodarczej staje się dominująca.

Jednak zdobycie niezależności materialnej i osiągniecie satysfakcji zawodowej nie zawsze jest wystarczające. Potrzeba aktywności społecznej, oddziaływania na swoje środowisko, poczucie dzielenia się i realizacji swoich pasji jest ważna potrzebą, która inspiruje wiele osób do pozazawodowej aktywności. Uważam, że jest to postawa warta promowania jako budująca przyszłość Polski w nowym stuleciu. Projekt Future Heroes o którym więcej można się dowiedzieć na stronie www.futureheroes.pl, ma na celu promocje takich postaw i jest skierowany do osób, które dzisiaj taką postawę reprezentują i chcą się spotkać z osobami o podobnych postawach z całej Polski oraz poznać jak różnorodne są zaangażowania społeczne ludzi przedsiębiorczych. W ramach spotkania w dniu 12 stycznia w Warszawie, poza świadectwami takich bohaterów będą oni mogli usłyszeć inspirujące wykłady o zrządzaniu emocjami, personal brandingu oraz dowiedzieć się jak nowe technologie mogą pomoc w prowadzeniu biznesu, samorozwoju oraz budowaniu i promowaniu swojego zaangażowania społecznego.