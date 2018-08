Klienci sami zdecydują, co chcą w polisie. Nadchodzą zmiany w ubezpieczeniach

Fot. Picsues, Pixabay (CC0)

W ostatnim czasie na rynku pojawiły się nowe polisy, które nie kojarzą się z tradycyjną ochroną. Ubezpieczyciele chcą organizować dzieciom korepetycje na wypadek choroby, wysyłają alerty pogodowe, a nawet zwracają części składki za bezpieczną jazdę. Tak będą wyglądać ubezpieczenia przyszłości?

We flagowym programie LINK4 Kasa Wraca jeździ coraz więcej kierowców, którzy chętnie poddają analizie swój styl jazdy. – Produkt jest atrakcyjny, bo dzięki niemu można zyskać premię za bezpieczną jazdę – mówi Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.

Rozwiązanie, które zaproponował LINK4 we współpracy z Naviexpert jest banalnie proste. Chcesz płacić mniej za ubezpieczenie komunikacyjne? Pokaż nam jak jeździsz. Wsiadając do samochodu uruchamiasz bowiem aplikacje, która rejestruje twój styl podróży.

Jeśli nie szalejesz na drodze i przestrzegasz ograniczeń prędkości, gdy za rok będziesz kupował polisę – zapłacisz za nią mniej.

Rozmowa z Katarzyną Wojdyłą, członkiem zarządu LINK4

- W programie uczestniczy ponad 16 tysięcy klientów i wciąż dołączają do niego kolejni, choć trwa on dopiero od kwietnia 2017 roku. W sumie klienci wygenerowali na swoich kontach już ponad pół miliona złotych premii, która może do nich trafić po zakończeniu trwania polisy. Rekordzista wyjeździł nagrodę w wysokości ponad tysiąca złotych na składkach – wyjaśnia Wojdyła.

Czy podobne ubezpieczenia w przyszłości staną się standardem?

Wojdyła nie ma wątpliwości, że tak, bo podobne rozwiązania są już powszechne np. we Włoszech, czy Wielkiej Brytanii. Dzięki temu mniej za polisy mogą płacić m.in. młodzi kierowcy, którzy nie mają doświadczenia.

Nowoczesne ubezpieczenia komunikacyjne to niejedyna zmiana w branży. LINK4 stworzył również program ochrony dla dzieci. To szczególnie ważne we wrześniu, kiedy szkoły proponują rodzicom wykupywanie ubezpieczeń grupowych. LINK4 ma dla opiekunów znacznie korzystniejszą propozycję.

- Dziś podstawowy produkt ubezpieczeniowy musi być obudowany usługami, które będą nieść klientowi wartość dodaną. Taka idea towarzyszyła nam przy pracach nad LINK4 Mama. To klient decyduje, z jakich wariantów polisy chce korzystać, a umożliwia mu to modułowa konstrukcja oferty i innowacyjne kalkulatory na stronie produktu – tłumaczy Katarzyna Wojdyła z LINK4.

Na czym polega to rozwiązanie?

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Katarzyną Wojdyłą, członkiem zarządu LINK4.