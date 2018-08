KNF ostrzega przed organizatorem systemu "Pro-Zysk". P.U.H. Nobiles 2 na czarnej liście i w prokuraturze

Fot. Jacek Bereźnicki Spółka prowadzi działalność, za którą grozi grzywna do 10 mln zł i 5 lat więzienia.

Na czarną listę KNF w piątek została wpisana spółka P.U.H. Nobiles 2 z siedzibą w Tychach. Firma ta jest organizatorem systemu "Pro-Zysk", znanego wcześniej jako „Pożyczkoposiadacz”. KNF zawiadomił też prokuraturę o podejrzeniu działalności bankowej bez zezwolenia.

W zdawkowym komunikacie na Facebooku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że 10 sierpnia na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisany został nowy podmiot: P.U.H. Nobiles 2 S.C. Zawisza Adam, Gorzawska Anna, Czebotar Grzegorz z siedzibą przy ul. Fabrycznej 12 w Tychach.

Nobiles 2 to organizator systemu o nazwie "Pro-Zysk", występującego wcześniej pod nazwą "Pożyczkoposiadacz". Z informacji KNF wynika, że zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach zostało w tej sprawie zostało złożone przez "inny podmiot".

Nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych KNF: https://t.co/WM7huejXOa pic.twitter.com/cvXEC0mN0c -- Urząd KNF (@uknf) 10 sierpnia 2018

Postępowanie przeciw spółce Nobiles2 toczy się z art. 171 ust. 1 Prawa bankowego. Chodzi o działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych, etc., "w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób". Za popełnienie tego przestępstwa grozi grzywna do 10 mln zł i kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Na stronie internetowej pro-zysk.pl czytamy, że jest to polska platforma finansowa, na której sprzedawany jest "wyjątkowy produkt inwestycyjny: pożyczki". "W Pro-Zysk dajemy Ci dostęp do wygodnej aplikacji, dzięki której zaczniesz zarabiać" - zachęcają twórcy systemu.

"Platforma działa trochę jak sklep internetowy. Przeglądasz dostępne oferty pożyczek i wybierasz, czy chcesz coś kupić, czy nie. Jeśli zaakceptujesz naszą propozycję i kupisz pożyczkę, będziesz na niej zarabiać" - czytamy na stronie.

P.U.H. Nobiles 2 S.C. podkreśla, że "otrzymała złote Certyfikaty Wiarygodności Biznesowej za lata 2015, 2014 oraz 2013".

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl