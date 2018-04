Kobiety z pasją - recepta na sukces

Fot. Archiwum Europejskiego Kongresu Samorządów

Obecność kobiet w życiu publicznym jest niezbędna, a procesu pękania szklanych sufitów nie da się powstrzymać - oto główne wnioski płynące z debaty z udziałem polskich kobiet sukcesu podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.

Około 40% stanowisk kierowniczych w Polsce zajmują kobiety. Tak wynika z badań Women in Business 2017 przeprowadzonych na grupie 10 tys. ankietowanych z 36 krajów. Polska uplasowała się na trzecim miejscu pod względem procenta kobiet-menagerów. Te dane pokazują zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy. Uczestniczki debaty były zgodnie co do tego, że dalszego rozwoju kobiet nie da się powstrzymać.

Zdaniem poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz, wysoki procent kobiet na kierowniczych stanowiskach w Polsce nie wynika z tego, że nad Wisłą robienie karier przez kobiety jest łatwiejsze niż w innych krajach. To raczej wynik samozaparcia polskich kobiet i robienia kariery "pomimo wszystko", a nie "dzięki czemuś".

"To co jest najważniejsze w obecności kobiet w życiu publicznym to różnorodność" mówiła Gasiuk-Pihowicz. Jak dowodziła, instytucje działają sprawniej, kiedy skład ich zarządów jest zróżnicowany. Badania pokazują, że firmy, które działają w takim modelu przynoszą o 5% zysku więcej niż inne przedsiębiorstwa - podkreślała poseł. Na rolę różnorodności w zarządzaniu zwracały uwagę także marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak i przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Urszula Nowogórska. Zdaniem tej pierwszej, w życiu politycznym potrzebujemy akceptacji dla różnorodności.

Czynników składających się na sukces kobiet w zarządzaniu jest wiele. Niektóre z nich wymieniła Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. To między innymi wielozadaniowość, demokratyczny styl zarządzania, kładzenie mniejszego nacisku na zarobki, prestiż i rywalizację. "Dla większości kobiet praca jest pasją" - podkreślała Czech. Jak mówiła z kolei prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek, życie nakłada na kobiety przeróżne obowiązki, a ich największym sukcesem jest umiejętność ich pogodzenia.

Uczestniczki debaty były też zgodne co do tego, że bardzo dużą rolę w życiu kobiet - także tych sukcesu - odgrywa rodzina. Jak mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz, pierwsze lata wychowania dzieci, to bardzo ważna baza i akumulator na przyszłość. Rodzina wzmacnia i buduje kobiety, a dom to podstawa, o której nie można zapominać.

"Siła kobiet i pękanie szklanego sufitu jest nie do zatrzymania" - mówiła Beata Klimek. To główny wniosek wypływający z dyskusji o kobietach na IV Europejskim Kongresie Samorządów. Nie jesteśmy od parzenia kawy, herbaty, od wiceprezesowania, a od bycia liderkami - podsumowała Elżbieta Polak.