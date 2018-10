Kolej gądolowa w Toruniu. Miasto chce mieć nową atrakcję turystyczną

Fot. GERARD/REPORTER/EAST NEWS Miasto chce mieć nową atrakcję turystyczną

Toruniowi marzy się nowa atrakcja turystyczna. Nad Wisłą chce zbudować kolejkę gondolową Orbita, z której będzie można podziwiać panoramę wpisanego na listę UNESCO Starego Miasta.

List intencyjny w sprawie budowy podpisali w środę prezydent Torunia Michał Zaleski i wiceprezes Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej Marcin Karasiński. Jak wyjaśnił Zaleski, pierwsze pomysły kolei gondolowej w Toruniu pojawiły się już kilka lat temu, ale dopiero w czerwcu tego roku Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna zwróciła się do niego ze szczegółowym projektem.

Kolejka ma być kolejną atrakcją turystyczną Torunia, a dodatkowo stanowić dodatkowe połączenie między lewobrzeżną i prawobrzeżną częścią miasta. Jak zapewnił prezydent Michał Zaleski, trasa kolejki nie będzie ingerować w panoramę toruńskiego zespołu staromiejskiego.

Według planów lewobrzeżna stacja kolejki będzie zlokalizowana w pobliżu skrzyżowania ul. Majdany, Kujawskiej i Dybowskiej, a prawobrzeżna u zbiegu ulic św. Jakuba i Woli Zamkowej. Trasa ma mieć 1025 metrów. Wagoniki mają jeździć na wysokości 40 metrów. Na początek planowane jest zainstalowanie 16 gondoli, a w razie dużego zainteresowania dołożenie kolejnych 7.

Kolejka będzie mogła przewieźć od 500 do 1500 pasażerów na godzinę. Gondole będą przystosowane do przejazdu osób niepełnosprawnych oraz przewozu rowerów. W każdej z kabin będzie mogło podróżować do 10 osób.

Obecnie przed pomysłodawcami czas uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około 30-35 mln zł. Budowa kolejki ma zająć dwa lata. - Za nami już pierwsze rozmowy z zainteresowanymi inwestorami - powiedział Marcin Karasiński z Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej.

To właśnie ta organizacja ma opracować i zaprezentować projekt koncepcyjny, a potem znaleźć inwestorów, opracować dokumentację, nadzorować proces inwestycyjny i zarządzać istniejącym obiektem.

Z kolei władze Torunia zadeklarowały wsparcie w przygotowaniu i realizowaniu zadania, pomoc w pozyskaniu gruntów i terenów pod budowę i działania w celu utworzenia parkingu dla użytkowników Kolei przy ul. Kujawskiej. Mają też promować pomysł, a później gotową kolejkę.

