Kolejka na Kasprowy może wrócić w polskie ręce. Potrzeba pół miliarda

Popularna kolejka mogłaby wrócić w polskie ręce.

Spółka Polskie Koleje Linowe, do której należy popularna kolejka na Kasprowy, jest na sprzedaż. Ale jest warta znacznie więcej niż to, co chciał zaoferować polski rząd.

O przymiarkach do repolonizacji kolejki pisze w czwartek "Gazeta Wyborcza". Skarb Państwa sprzedał PKL w 2013 roku za 215 mln zł. Nowym właścicielem został fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners, a do zarządzania kolejką powołał w Luksemburgu spółkę Altura.

Już wtedy zapowiadał, że po pięciu latach rozważy sprzedaż spółki. Jak się okazuje, fundusz faktycznie może chcieć pozbyć się kolejki. O tym, że jest wola sprzedaży, poinformował Paweł Para, który z ramienia podhalańskiego samorządu zasiada w radzie nadzorczej PKL.

Spółka ma już chętnego, który jest w stanie wyłożyć 524 mln zł. Tymczasem zakopiańscy radni przyjęli ostatnio apel, by PKL zostały odsprzedane podhalańskiemu samorządowi za cenę sprzed pięciu lat, czyli 215 mln zł.

- Trwają poszukiwania środków na zakup PKL - powiedział gazecie jeden z polityków PiS, zaangażowanych w repolonizację kolejki. Jak dodał, zdobycie kwoty, za którą dziś można by odkupić spółkę, nie jest czymś nie do wykonania. W końcu mniej więcej tyle kosztował też zakup kolekcji Czartoryskich.

W transakcji ma uczestniczyć Tatrzański Park Narodowy, niewykluczone, że również Lasy Państwowe, a te ostatnie mają sporo gotówki - dodaje rozmówca "Gazety".

