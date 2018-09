Komisja ds. VAT. Pierwsze przesłuchanie, czyli wykład prof. Modzelewskiego

Zanim oddano głos świadkowi, doszło do sporu pomiędzy zasiadającymi w komisji politykami. Poseł PO Zbigniew Konwiński podważył obiektywizm prof. Modzelewskiego, przypominając, że jest członkiem Rady Programowej PiS i już od 2010 r. dostawał płatne zlecenia z funduszu eksperckiego tej partii.

Konwiński złożył wniosek o zwrócenie się do Państwowej Komisji Wyborczej o przekazanie faktur i umów wystawionych przez Modzelewskiego Prawu i Sprawiedliwości w latach 2010-2017. Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący komisji, poseł PiS Marcin Horała mówił, że rolą doradcy jest doradzanie i przyznał, że Witold Modzelewski doradzał PiS. - Znacząca część osób przesłuchiwanych jest związanych z jakąś partią. Świadek jest subiektywny, obiektywny to może być biegły - argumentował Horała.

Świadek przekonywał, że wprowadzenie niekorzystnych dla państwa zapisów w prawie podatkowym nie jest efektem niewiedzy czy nieudolności, lecz "złej woli". Prof. Modzelewski stwierdził nawet, że "prawo stworzono tak, by stało się ono źródłem zarobku dla kogoś".

Jak zauważył, w 2009 r. spadły dochody budżetu, choć nie spadło produkt narodowy brutto. Jak ocenił, to właśnie wtedy pojawiły się patologie, które spowodowały, że Polska "jest biedniejsza o kilkaset miliardów złotych".

Prof. Modzelewski przypomniał, że projekt budżetu państwa w 2009 r. zakładał dochody z VAT na poziomie 119 mld zł, ale potem zmieniono budżet i wykonanie zostało obniżone do 99 mld zł. - Różnica 20 mld zł jest bardzo duża - stwierdził.

Sejmowa komisja ds. VAT została powołana w lipcu. Ma zająć się problemem ściągalności podatku VAT w czasach rządów PO-PSL. Według obecnie rządzących w latach 2007-2015 luka VAT wyniosła w sumie co najmniej 250 mld zł. Komisja ma ustalić, jak doszło do uszczuplenia potencjalnych wpływów do państwowej kasy.