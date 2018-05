Kompetencje digitalowe kluczem do sukcesu komunikacji marketingowej

Internet po RODO, strategia marketingowa w planowaniu komunikacji digital, generowanie „kalorycznych” leadów, zmiany na Facebooku i wykorzystanie zasięgów wydawców w social media, weryfikacja kampanii digital – zagadnienia botów, ad fraudu oraz viewability to przykłady tematów, które będą poruszane podczas DIMAQ Day już 6 czerwca 2018 roku w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się podczas Forum IAB - najważniejszej konferencji branży marketingowej.

- DIMAQ jako jednolity standard kompetencji służy marketerom i agencjom, pracodawcom i profesjonalistom branży, którzy chcą weryfikować wiedzę w obszarze digital marketingu. To jednocześnie program certyfikacji, który obejmuje doskonalenie wiedzy i umiejętności, do czego cały czas staramy się zachęcać. Organizowany pierwszy raz DIMAQ Day ma służyć nie tylko podnoszeniu kwalifikacji przez profesjonalistów, ale też inspirować i zapraszać do poznawania obszarów digitalowych przez osoby, dla których to dziedzina jeszcze mało znana – komentuje Ewa Opach, dyrektor ds. edukacji i certyfikacji IAB Polska.

Ewa Opach, dyrektor ds. edukacji i certyfikacji IAB Polska.

Program DIMAQ Day jest zbudowany wokół tematyki kompetencji współczesnego digital marketera, czym nawiązuje do samej certyfikacji DIMAQ marketingu. Znalazło się w nim kilkanaście narzędziowych warsztatów, których uczestnicy poznają konkretne i gotowe do zastosowania rozwiązania z 12 obszarów digital. Program wydarzenia jest ułożony w trzech ścieżkach tematycznych: komunikacja, efektywność, inspiracje i wyzwania.

Komunikacja: tu będą prezentowane rozwiązania w zakresie strategii, content marketingu, storytellingu i social media

Efektywność: w tym obszarze będą omawiane tematy takie, jak programmatic, e-commerce, e-mail marketing i wideo

Inspiracje/wyzwania: w tym bloku znajdą się to zagadnienia dotyczące RODO i najnowszych trendów w komunikacji digitalowej

W gronie prelegentów znajdą się profesjonaliści branży, niezależni konsultanci, przedstawiciele takich firm i agencji, jak: PrezArt, Edipresse Group, PHD Media Direction, ABI Media, Sprzedajemy.pl, Httpool Polska, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Adform, VML.

Wydarzenie służy prezentacji trendów i ciekawych rozwiązań z zakresu komunikacji digitalowej. Jest też miejscem spotkania posiadaczy certyfikatu DIMAQ, których w Polsce jest już blisko 900 - dla nich wydarzenie jest bezpłatne i daje 10-25 punktów recertyfikacyjnych. W DIMAQ Day mogą wziąć także udział osoby, które nie mają certyfikatu, ale są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji w obszarze digital, profesjonaliści branży szukający nowych rozwiązań i inspiracji.

Spotkanie odbędzie się podczas pierwszego dnia Forum IAB, najważniejszego wydarzenia branży marketingowej (6-7 czerwca, Multikino Złote Tarasy w Warszawie, więcej: https://forumiab.pl).

Więcej na temat DIMAQ Day: https://day.dimaq.pl/