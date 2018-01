Konstytucja Biznesu przyjęta. PiS wprowadza pakiet ułatwień dla firm

Fot. Pawel Wisniewski/ EastNews Wkrótce ministerstwo przedsiębiorczości, którym kieruje Jadwiga Emilewicz, ma zaprezentować kolejne ułatwienia.

Prawo przedsiębiorców, czyli najważniejsza ustawa z pakietu ułatwień dla biznesu, została w piątek przyjęta przez Sejm.

Informacją zdążył się już podzielić na Twitterze wicepremier Jarosław Gowin.

Konstytucja dla biznesu uchwalona! Ważny krok poszerzający wolność gospodarczą. Wkrótce min. @JEmilewicz przedstawi następne. -- Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) 26 stycznia 2018

Jak zapowiedział Gowin, wkrótce można liczyć na kolejne propozycje ułatwień. Jak można wyczytać z rozmowy, która wywiązała się pod tweetem, te mają dotyczyć między innymi obniżenia stawek ZUS dla małych firm. Na jakich zasadach, dla kogo dokładnie i na jak długi czas - wicepremier już nie zdradził.

Zobacz też: Emilewicz o podatkach: każdy powie, że wolałby, żeby ich nie było

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności - czytamy na rządowej stronie, poświęconej projektowi.

Zmiany, które wprowadza Konstytucja Biznesu, to m. in. zasada, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, a także domniemanie uczciwości przedsiębiorcy.

Do tego nowe przepisy mają zapewnić firmom przyjazną interpretację przepisów i zasadę proporcjonalności - urząd skarbowy nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.