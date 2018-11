Sprzedaż detaliczna mocno przyspieszyła. Dane GUS zaskoczyły ekonomistów

Sprzedaż detaliczna w październiku urosła o 9,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Oznacza to przełamanie złej passy, bo przez poprzednie trzy miesiące sprzedaż hamowała. Z ponad 10 proc. odnotowanych w czerwcu dynamika wzrostu spadła do 5,6 proc. we wrześniu. Teraz wróciliśmy na właściwe tory.