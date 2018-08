Konto zupełnie za darmo. Kilka milionów osób może "obejść" ustawę i je założyć, choć już posiadają rachunki

Przedsiębiorca może być w jednej chwili dwiema osobami - konsumentem i prowadzący działalność

Tego banki mogły się nie spodziewać. Przepisy o "darmowych kontach" otworzyły ponad dwóm milionom przedsiębiorców drogę do zaoszczędzenia na ich obsłudze finansowej.

Podstawowy Rachunek Płatniczy, bo tak w ustawie określa się "darmowe konta”, które od dziś pojawiły się w ofercie wszystkich banków, są efektem wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy PAD. Choć na pierwszy rzut oka konto nie jest się w żaden sposób atrakcyjne dla przeciętnego konsumenta, to z zainteresowaniem powinni spojrzeć na nie przede wszystkim prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - a tych według najnowszych danych z bazy REGON jest ponad 3 mln (z kolei według ZUS to 2,48 mln podmiotów - red.).



Rachunki podstawowe, bo tak w większości opisywane są w ofercie banków, to produkty bardzo ograniczone - choć nie zapłacimy zarówno za ich prowadzenie, wydanie do nich kart płatniczych oraz ich obsługę, to wiele na nich nie zdziałamy. Bez opłat można bowiem realizować z tego typu kont jedynie 5 przelewów i 5 wypłat z dowolnego bankomatu miesięcznie. Za każdą kolejną czynność trzeba będzie zapłacić, choć nie więcej niż przewidywał regulamin banku w okresie poprzednich 12 miesięcy dla tego typu usługi.

Do konta nie można dodać żadnego produktu finansowego – zapomnieć można więc m.in. o linii czy karcie kredytowej. W dodatku aby móc otworzyć i prowadzić tego typu konto, nie można mieć w żadnym banku innego rachunku. I tu właśnie pojawia się szansa dla jednoosobowych firm.

Tacy przedsiębiorcy bowiem bardzo często wykorzystują w działalności konto prywatne lub w swoim codziennym życiu korzystają z konta firmowego. Ten drugi przypadek jest o tyle niekorzystny, że przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia skarbówce każdego konta bankowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności. A ono może zostać decyzją szefa Krajowej Administracji Skarbowej zablokowane. To wizja mało przyjemna dla kogoś, kto w ten sposób przechowuje wszystkie swoje pieniądze.

Teraz, dzięki wdrożeniu dyrektywy PAD, taki przedsiębiorca będzie mógł zupełnie za darmo prowadzić konto osobiste, które nie będzie podlegać tym obostrzeniom. Oczywiście mógł także wcześniej, ale opisana sytuacja nie gwarantowała mu konta naprawdę "za zero" – zazwyczaj pojawiał się wymóg wysokości regularnych wpływów oraz liczby dokonanych z wykorzystaniem karty transakcji. Teraz to obostrzenie znika.

To, że przedsiębiorca może starać się o otwarcie PRP potwierdził w odpowiedzi na pytanie money.pl, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski. - Za dopuszczalną i zgodną z Ustawą o usługach płatniczych należy uznać sytuację, że ta sama osoba fizyczna jako przedsiębiorca posiada rachunek w banku dla przedsiębiorców i jednocześnie jako konsument posiada jeden (na terytorium RP) rachunek podstawowy - zapewnił rzecznik KNF.

Sposób, w jaki interpretować przepisy, wyjaśnił na naszą prośbę także mec. Ireneusz Zabawa, radca prawny w Grupie ECDP. Prawnik nie miał wątpliwości, że przedsiębiorca posiadający rachunek firmowy będzie mógł starać się o prowadzenie PRP.

- W polskim prawie za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tak więc, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą w czynnościach związanych z jej wykonywaniem, występujemy jako przedsiębiorca, natomiast w innych sytuacjach (np. robiąc codzienne zakupy czy korzystając z usług fryzjerskich) występujemy jako konsument - wyjaśnił mec. Zabawa, po czym dodał, że "podstawowy rachunek może zostać założony przez indywidualnego przedsiębiorcę, nawet gdy posiada on już tzw. rachunek firmowy".