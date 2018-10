Kontrola w nowej fundacji rodziny Czartoryskich. Wyników nie poznamy

Fot. REPORTER Co się stało z pieniędzy ze sprzedaży "Damy z gronostajem"? Liechtenstein milczy.

Dzięki staraniom Najwyższej Izby Kontroli doszło do inspekcji w Le Jour Viendra. Właśnie na konto tej organizacji z Liechtensteinu trafiły środki od Fundacji Czartoryskich, która sprzedała swoją kolekcję polskiemu rządowi. Niestety, władze Liechtensteinu, które przeprowadziły kontrolę, nie palą się z udostępnianiem jej wyników.

Co znajduje się w sprawozdaniu po kontroli w fundacji Le Jour Viendra? Tego prędko się nie dowiemy. Jak podaje RMF FM władze Liechtensteinu, gdzie zarejestrowana jest fundacja, odmówiły udostępnienia wyników. Jako powód podają zapisy tamtejszego prawa. Okazuje się bowiem, że takie dokumenty nie mogą być upubliczniane i udostępniane instytucjom zagranicznym.

Powstanie hollywoodzka wersja "Jacka Stronga". MKDiN walczy o to, by zrealizowano ją w Polsce

Najwyższa Izba Kontroli zabiegała o to, by przyjrzeć się dokładnie Le Jour Viendra. Wątpliwości miało wzbudzić to, że znaczna część pieniędzy trafiła do niej po tym, gdy Fundacja Czartoryskich i Skarb Państwa dobiły targu w sprawie kolekcji dzieł. Izba podejrzewa, że była to próba uniknięcia opodatkowania środków od sprzedaży sztuki.

Polskie organy szukają planu "b". Sprawdzają, czy mogą podjąć jakiekolwiek kroki odwoławcze. Wiceminister kultury Jarosław Sellin poprosił warszawski Sąd Okręgowy o sprawdzenie, czy transfer środków mógł odbyć się niezgodnie z przepisami prawa i statutem Fundacji Czartoryskich.

Pod koniec grudnia 2016 r. państwo polskie kupiło za 100 mln euro należącą do Fundacji Książąt Czartoryskich kolekcję, obejmującą dzieła sztuki, w tym "Damę z gronostajem" Leonarda da Vinci.

Czytaj też: yestersen poszerza ofertę o antyki, chce być liderem tego rynku w internecie

Później w oświadczeniu Fundacja poinformowała, że pieniądze zgromadzone podczas działalności, w tym te ze sprzedaży kolekcji, przekazała na rzecz nowo powstałej fundacji Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie.

Oprócz Fundacji Le Jour Viendra - jak napisano w oświadczeniu - część pieniędzy otrzymały także: Fundacja Trzy Trąby, Fundacja Książąt Lubomirskich oraz Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego. We władzach tych fundacji zasiadają osoby związane obecnie i niegdyś z Fundacją Książąt Czartoryskich.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl