Konwencja Teraz! Petru chce zmian w 500+ i w podatkach

Według Ryszarda Petru rządowy program Rodzina 500 Plus okazał się demograficznym fiaskiem. - Wsparcie powinno iść na pierwsze dziecko tylko dla tych, którzy są aktywni, tylko dla tych, którzy potrzebują - mówił Petru. Pieniędzy na dziecko nie otrzymaliby najbogatsi Polacy, o czym założyciel Teraz! mówił wcześniej w programie "Money. To się liczy".

W sprawach podatkowych Petru opowiedział się za obniżeniem PIT i CIT do 16 proc. - Podatki muszą być niskie i proste. Muszą być liniowe - zaznaczył. - Zmniejszymy ZUS do 500 złotych miesięcznie dla małych firm - zadeklarował Petru, cytowany przez RMF24.pl.

W sprawach energetyki Petru postawić na energię odnawialną i konkurencję energetyczną. Co zaś do węgla, to opowiada się za tym, by skończyć z widzeniem w nim wyłącznego źródła energii.