Kosztowne skutki utworzenia KAS. Widmo gigantycznych odszkodowań coraz bardziej realne

Fot. KAS Po utworzeniu KAS nie każdy dotychczasowy pracownik aparatu skarbowego dostał pracę.

Powołanie do życia Krajowej Administracji Skarbowej będzie miało gigantyczne finansowe konsekwencje. Pracownicy, którzy stracili przez tę reformę pracę, walczą o odszkodowania w sądach. W sumie może to być ponad sto milionów złotych.

O sprawie pisze serwis next.gazeta.pl. Nieco ponad rok temu, 1 marca 2017 roku, trzy osobne podmioty: urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej i służba celna zostały rozwiązane, a ich miejsce zajął jeden, gigantyczny organ: Krajowa Administracja Skarbowa. Po tej zmianie nie dla wszystkich dotychczasowych pracowników znalazło się miejsce.

O tym, że nie będą mieli gwarancji dalszej pracy, wiadomo było już przed utworzeniem KAS. Po trzech miesiącach działania nowego organu RMF donosiło, że co dwudziesta osoba nie dostała żadnej propozycji.

Biuro prasowe KAS zapewniało, że pracy nie dostały tylko osoby współpracujące dawniej ze służbami PRL i te, które miały już możliwość przejścia na emeryturę. Jednak inni pracownicy też alarmowali, że zostali pominięci przy rekrutacjach.

Po ponad roku wiadomo już, że sprawa nie rozejdzie się "po kościach". Osoby, które zostały de facto zwolnione, walczą o swoje w sądach. I wygrywają. Serwis next.gazeta.pl cytuje wpis byłego pracownika skarbówki z serwisu skarbowcy.pl: "Pożegnałam się z KAS jako pracownik cywilny. Na podstawie wyroku sądu KAS ma mi dopłacić do wypłaconej odprawy ok. 12000 zł i dodatkowo ma zapłacić odszkodowanie w kwocie ok. 22000 za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę".

- Odszkodowania będą szły w miliony - mówi anonimowy informator serwisu. Pracownicy będą domagać się przywrócenia do pracy, wypłacenia zaległych pensji i odszkodowania. Jak podaje portal, szacuje się, że poszkodowanych jest około 2,5 tysiąca. Jeśli wszyscy wygraliby w sądzie, potrzebne byłoby 100-150 mln zł na wypłacenie im odszkodowań i zaległych pensji.

O byłych pracowników skarbówki chce też zawalczyć grupa posłów PO, która złożyła w Sejmie projekt ustawy, nakazującej przywrócenie ich do pracy i wypłacenie odszkodowań.

