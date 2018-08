"Energia może stać się dobrem luksusowym". Prezes Taurona ostrzega

Fot. EAST NEWS - Koszty emisji CO2 mogą wprowadzić Polaków w "ubóstwo energetyczne" - mówi prezes Taurona

Rosnące koszty emisji CO2 drenują polskich wytwórców energii - uważa Filip Grzegorczyk. Szef Taurona dodaje, że cena emisji CO2 to "parapodatek ekologiczny", który ma wymusić na nas transformację energetyczną. - Energia może stać się dobrem luksusowym - przestrzega.



- Mamy do czynienia z sytuacją niestandardową. To się nigdy nie zdarzyło, żeby cena emisji CO2 w ciągu roku wzrosła o 300 proc. I nie wykluczałbym scenariusza, że do końca roku cena ta sięgnie 25 euro - powiedział Filip Grzegorczyk w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

- Rosnące koszty emisji CO2 drenują polskich wytwórców energii z pieniędzy, za które mieliby oni przeprowadzić transformację energetyczną - dodał.

Dla prezesa Tauronu cena emisji CO2 jest przy tym "parapodatkiem ekologicznym. - To świadoma próba niezwykle intensywnego przymuszenia do transformacji energetycznej - dodał w wypowiedzi. Szef spółki wyraził też zaniepokojenie, że polityka Unii w tej kwestii jest coraz bardziej wymagająca.

- To wpędzanie polskich obywateli w ubóstwo energetyczne. Przez politykę wobec CO2 energia może stać się dobrem luksusowym - stwierdził.

Grzegorczyk przy tym przyznał, że sam jest zwolennikiem transformacji i stawiania na coraz bardziej ekologiczne rozwiązania, jak chociażby OZE. - By transformacja mogła się powieść, nie można dziś dusić tych, którzy tę transformację mają przeprowadzić - mówił.

