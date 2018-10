Kolejne tąpnięcie na Wall Street. Tak źle nie było od 7 lat

Panika. Tak krótko można opisać to, co działo się w środę na amerykańskiej giełdzie. Główne indeksy z Wall Street w kilka godzin straciły na wartości od 2,4 do 4,4 proc . Inwestorzy uciekali przede wszystkim od spółek technologicznych. Cios wymierzony w indeks Nasdaq okazał się najmocniejszym od ponad 7 lat. Wartość biznesów takich spółek jak Netflix, NVidia czy Discovery w jeden dzień spadła o miliardy dolarów.

- Sprzedaż nowych domów spadła we wrześniu o 5,5 proc. miesiąc do miesiąca, po spadku o 3 proc. w sierpniu. Wynik ten został silnie skorygowany w dół. Pierwotnie prognozowano wzrost o 3,5 proc. - zauważa ekspert DM AFS.

Niedawno do wstrzymania podwyżek stóp procentowych nawoływał prezydent Donald Trump. Zaprzeczał tezom wielu ekonomistów, że do ucieczki inwestorów z giełd przyczynił się on sam, prowadząc wojnę handlową z Chinami. Wskazywał, że to właśnie coraz wyższe oprocentowanie w bankach negatywnie wpływa na nastroje na rynkach finansowych.