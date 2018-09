Krakowski Teatr Komedia nie zwalnia tempa

Po sierpniowych i wrześniowych sukcesach, związanych z ogólnopolskim programem „100 Lat Radości z Niepodległości” Krakowski Teatr Komedia i Fundacja „Damy Radę – z Kulturą!” przygotowuje się już na październikowe tournée po całej Polsce.

Spektakle, takie jak „Miłość w dużych miastach, czyli korpo i tradycja” oraz „Pan Tadeusz z M3” w sierpniu i we wrześniu obejrzały tysiące widzów w różnych częściach Polski, między innymi: na plaży w Sopocie, na statku „Chopin”, który wypłynął w trakcie spektaklu na mazurskie jeziora, w Kopalni Soli „Wieliczka”, na zamku w Baranowie Sandomierskim i zamku w Krasiczynie. Założeniem programu „100 Lat Radości z Niepodległości” jest wystawienie spektakli o charakterze patriotycznym i radosnym, a to wszystko z okazji tegorocznej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Teatr podróżuje od morza do Tatr i to dosłownie – październikowy repertuar otworzy sztuka „Pan Tadeusz z M3” na... Kasprowym Wierchu. Na mapie teatru pojawi się też Kopalnia Soli „Wieliczka, Warszawski Dom Technika NOT oraz Europejski Kongres Małych Przedsiębiorstw w Katowicach. Na listopad planowana jest premiera najnowszego spektaklu „Bracia Polacy znad Wisły”. Więcej o spektaklach oraz programie możecie przeczytać na stronie www.krakowski-teatr-komedia.pl

Październikowy repertuar:

4 października „Pan Tadeusz z M3” godz. 15:00 Kasprowy Wierch, Restauracja Poziom 1959

13 października „Pan Tadeusz z M3” godz. 19:00 Kopalnia Soli „Wieliczka” Komora Warszawa

17 października „Miłość w dużych miastach, czyli korpo i tradycja” godz. 17:00 Europejski Kongres Małych Przedsiębiorstw, MCK – sala audytoryjna

19 października „Pan Tadeusz z M3” godz. 20:00 Warszawski Dom Technika NOT, sala A