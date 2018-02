Czarnym PR-em w kryptowaluty. NBP wydał ponad 90 tys. zł na negatywną kampanię na YouTube i na Facebooku

Fot. Witold Rozbicki/REPORTER Prezes NBP Adam Glapaiński

Ponad 90 tys. zł kosztowała negatywna kampania prowadzona w internecie, jaką zamówił Narodowy Bank Polski wraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Pieniądze trafiły między innymi do sieci partnerskiej YouTube, która należy do TVN.

Wideo na YouTube o tytule "STRACIŁEM WSZYSTKIE PIENIĄDZE?!" przedstawiający w negatywnym świetle inwestycje w kryptowaluty, pojawił się 8 grudnia na kanale Marcina Dubiela. To popularny youtuber, który ma ponad 900 tys. subskrybentów.

Film, który ma już prawie pół miliona wyświetleń, oznaczony jest tagiem #uważajnakryptowaluty, który można skojarzyć z założoną przez NBP i KNF stroną uwazajnakryptowaluty.pl.

Jeden z użytkowników serwisu Wykop wysłał zapytanie do NBP o finansowane przez bank centralny kampanie na temat walut wirtualnych.

NBP odpowiedział pismem z 9 lutego i przyznał, że "zrealizował kampanię dotyczącą problematyki 'walut' wirtualnych w mediach społecznościowych.

Jak poinformowano, kampania kosztowała 91,2 tys. zł, a jej beneficjentami oprócz Google Ireland i Facebook Ireland była spółka Gamellon, zarządzająca siecią partnerska YouTube, której większościowy pakiet w październiku 2016 roku objął TVN.

Jak zwrócił uwagę serwis Spider's Web, film nie został w YouTube oznaczony jako "zawierający płatną promocję", w jego opisie nie ma także żadnych informacji, że jest częścią kampanii, za którą zapłacił NBP.

Zamówiony przez NBP materiał ukazał się także na kanale Planeta Faktów w YouTube.

Money.pl zwrócił się do NBP z pytaniem, dlaczego zdecydowano się na także formę kampanii. Rzecznik banku centralnego nie odbierał telefonu i w wiadomości tekstowej poprosił o mail. Do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Nie dostaliśmy odpowiedzi także od spółek TVN i Gamellon.