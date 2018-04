Podatku PCC od kryptowalut nie będzie. Już nie trzeba drukować tony papieru

Fot. money.pl Ministerstwo rezygnuje z opodatkowania kryptowalut podatkiem PCC. Teczki pełne dokumentów lądują w śmieciach

Miał być protest, wyszło tylko spotkanie. Rząd wyprzedził oczekiwania inwestujących w kryptowaluty. - Rezygnujemy z opodatkowania kryptowalut podatkiem od czynności cywilno-prawnych PCC - powiedział w piątek, wiceminister finansów Paweł Gruza.

Ministerstwo ubiegło inwestorów kryptowalut. W piątek licznie przyszli pod budynek resortu z całymi teczkami wypełnionymi deklaracji PCC (od czynności cywilno-prawnych). Planowali pokazać je ministrowi jako dowód bezsensowności rozliczania podatku od każdej transakcji związanej z handlem kryptowalutami. Jeden ma ich 10 w ciągu dnia, drugi ma ich setki. Zanim jednak protest się zaczął, wiceminister finansów w zasadzie go skończył. Jak? Spełnił prośby inwestorów.

- Otwieramy happening, który jest bez sensu - to pierwsze słowa jakie organizatorzy wypowiedzieli do protestujących. Bo i jak tu protestować przed czymś, co właśnie zmieniono.



Do tej pory inwestorzy musieli rozliczyć się z każdej transakcji poprzez wypełnienie deklaracji PCC i zapłacenie podatku w wysokości 1 proc. wartości rynkowej kryptowaluty, co w niektórych przypadkach przewyższało wartość zysku. Teraz rząd z tego zrezygnował i jest to rozwiązanie, działające wstecz i tymczasowo.

Wiceminister zapewnił, że rozpoczęto zmiany legislacyjne, które będą dostosowane do trendów, działających na rynku. W trybie natychmiastowym zostanie powołana specjalna grupa, która wraz z przedstawicielami branży kryptowalutowej, wypracuje docelowe regulacje.

- Problemem jest kaskadowe naliczanie podatku. Gospodarka wyprzedza regulacje. Tempo zmian jest za duże i prawo podatkowe nie nadążyło za innowacjami związanymi z kryptowalutami - oznajmił wiceminister finansów.

"Kupować, handlować, zalegalizować" to jedno z niewielu haseł wykrzyczanych przed ministerstwem. Ale happening zamiast stać się miejscem wyrażania swojego publicznego niezadowolenia, był raczej platformą do wymiany doświadczeń w handlowaniu kryptowalutami.

- Jesteśmy zadowoleni z działań, które ministerstwo podjęło w ramach rezygnacji z deklaracji PCC od kryptowalut. Nadal jednak mamy przestarzałe prawo, regulacje są niedopasowane i potrzeba zmian - oświadczył Rafał Zaorski, jeden z organizatorów happeningu.

Inwestujący w kryptowaluty podkreślają, że potrzeba pilnych zmian w przepisach. W czasach, kiedy powstawały polskie regulacje podatkowe, to kryptowaluty jeszcze nie istniały. - Polskie prawo podatkowe powinno dostosować się do innowacji na rynku, a nie je utrudniało. Inne kraje Unii Europejskiej podjęły stosowne prace - podkreślali organizatorzy.

