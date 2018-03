Legalny rynek hazardowy urósł dwukrotnie

Zwalczanie szarej strefy w zakładach bukmacherskich online okazało się bardzo skuteczne. Legalny rynek wzrósł ponad dwukrotnie. Z 1,6 mld zł w 2016 r., do 3,3 mld zł za miniony rok.

Od 1 kwietnia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o grach hazardowych, na mocy których ustawodawca wprowadził m. in. blokowanie stron internetowych nielegalnie działających bukmacherów. Nieco później, od 1 lipca 2017 r., zaczęły obowiązywać przepisy nakładające na dostawców internetu obowiązek blokowania dostępu do domen wpisanych do rejestru oferujących gry hazardowe niezgodnie z ustawą.

Zgodnie z tymi regulacjami minister finansów podejmuje decyzję o wpisie do rejestru, jeżeli podmiot zarządzający domeną nie ma zezwolenia na prowadzenie gier hazardowych na terytorium kraju, zwłaszcza jeżeli udostępnia strony internetowe w języku polskim i reklamuje je w Polsce.

W konsekwencji, dostawcy internetu są zobowiązani do zablokowania dostępu do takiej strony w ciągu 48 godzin od pojawienia się jej w rejestrze. Wprowadzone rozwiązania spowodowały, że przychody wszystkich bukmacherów zarejestrowanych w Polsce wzrosły w 2017 r.

- Z polskiego rynku wycofało się kilkunastu operatorów, a legalny rynek wzrósł dwukrotnie, z 1,6 mld zł w 2016 r., do 3,3 mld zł w 2017 r. - mówi w rozmowie z MarketNews24 Konrad Komarczuk, prezes Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o.

Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy hazardowej udział nielegalnie działających bukmacherów w polskim rynku szacowany był aż na 90 proc.