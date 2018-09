Leszek Miller chce 1,5 mln zł za okładkę "Faktu"

Fot. Adrian Grycuk/wikimedia (CC BY-SA 3.0 PL) Leszek Miller idzie na wojnę z RASP

Przeprosiny publikowane przez 6 dni na pierwszej stronie oraz 1,5 mln zł zadośćuczynienia - tego domaga się od wydawcy dziennika "Fakt" były premier Leszek Miller.

Spór sądowy pomiędzy byłym premierem, a koncernem Axel Ringer Springer to efekt tytułu artykułu o samobójczej śmierci syna Leszka Millera, który trafił na okładkę w dniu pogrzebu Leszka Miller juniora.

- To, co zrobił ten dziennik, było czymś haniebnym i ohydnym - powiedział w programie "Tłit” 19 września były premier. - Gdy składaliśmy prochy naszego syna do gronu, w całej Polsce kolportowano tę gazetę. Całe szczęście, że dowiedziałem się po fakcie. Gdybym wiedział przed ceremonią pogrzebową, zachowałbym się bardziej gwałtownie - dodał Miller i zapewnił, że żałoba syna nie przeszkodzi mu w rozpoczęciu drogi sądowej.

Jak donosi Radio Zet, w pozwie przeciwko wydawcy dziennika "Fakt", były premier domaga się publikowania przeprosin przez 6 dni na okładce gazety oraz 1,5 mln zadośćuczynienia dla rodziny z tytułu wyrządzonej szkody.

