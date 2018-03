Likwidacja BOR kosztowała budżet państwa niemal 400 mln zł

Fot. PAP/Radek Pietruszka Nowa formacja mundurowa zastąpiła Biuro Ochrony Rządu 1 lutego

Prawie 400 milionów złotych kosztowała likwidacja Biura Ochrony Rządu – ustaliło Radio Zet. Pieniądze trafiły do funkcjonariuszy likwidowanej formacji, którzy nie dostali wcześniej służbowego mieszkania.

Wymusiła to ustawa o powstaniu Służby Ochrony Państwa, która przewiduje spłatę zaległości w wypłacie tak zwanych ekwiwalentów pieniężnych za mieszkanie. Spłata miała być rozłożona na 10 lat. Jednak w 2017 roku, kiedy trwały już prace nad likwidacją BOR, zaczęto masowo wypłacać ten ekwiwalent - przypomina Radio Zet.

Pieniądze trafiły do ok. 2 tys. funkcjonariuszy. Oznacza to, że średnio każdy otrzymał po ok. 300 tys. zł.

Jak wskazuje radio, w kolejce po pieniądze jest jeszcze ok. 250 były pracowników BOR.

1 lutego Służba Ochrony Państwa zastąpiła BOR. Funkcjonariusze nowej jednostki już nie tylko mają pełnić funkcji ochroniarzy państwowych VIP-ów, ale lepiej zabezpieczać rządowe obiekty. Nowa formacja ma również nowe obowiązki, jak np. ochronę polskich delegacji za granicą, a także nowe kompetencje pozwalające funkcjonariuszom na prowadzenia czynności operacyjno–rozpoznawczych.

Zobacz także: Marzy ci się rządowa limuzyna?





Na mocy ustawy, którą Sejm przyjął w grudniu, wszyscy funkcjonariusze pełniący służbę w Biurze Ochrony Rządu stali się funkcjonariuszami SOP.

Więcej o likwidacji BOR przeczytasz tutaj.