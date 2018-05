LINK4 z polisą dla dzieci i rodziców. To pierwsza taka oferta w Polsce

Fot. Rawpixel.com

Polisa zapewnia ochronę i pomoc prawną nie tylko mamie i tacie. Ubezpieczyciel zapłaci również za szkody wyrządzone przez dzieci, czy wypadki jakim mogą ulec maluchy choćby podczas zajęć dodatkowych. Składki zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych.

Link4 Mama to unikalny w Polsce pakiet produktów kierowanych zarówno do kobiet w ciąży, jak i rodziców, którzy już mają dzieci.

- Pomożemy kobietom przejść przez okres oczekiwania na dziecko, pomożemy tuż po porodzie. Wesprzemy w trudnych sytuacjach, ale też w powrocie do pracy – zapewnia Patrycja Kotecka, dyrektor pionu marketingu LINK4.

Ubezpieczyciel zapewnia, że w ramach polisy otrzymujemy pomoc m.in. psychologa, położnej, dietetyka a nawet prawnika. Link4 pokryje również połowę ceny wizyty u lekarza specjalisty, jeśli rodzic będzie wymagał takiej porady.

Ubezpieczyciel szczególną ochroną obejmie również dzieci. W ramach polisy mogą liczyć na pomoc medyczną przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. To nie tylko lekarz pierwszej pomocy. Link4 zapewni również wizytę u specjalisty.

Dodatkowa ochrona to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – zarówno podczas zajęć w przedszkolu lub szkole jak i podczas zajęć pozalekcyjnych, np. lekcji karate czy piłki nożnej.

- Nie boimy się nowych wyzwań. Skupiamy się na innowacyjności i klienci. Stąd pomysł na produkt dla rodziców. Wspieramy rodziny w naszej firmie, więc teraz chcemy wesprzeć rodziny naszych klientów – dodaje Agnieszka Wrońska, prezes zarządu LINK4.

To co szczególnie może zainteresować rodziców, to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody wyrządzone przez dzieci. Maksymalna wysokość odszkodowania z tego tytułu może wynieść nawet 100 tysięcy złotych. Po co rodzicom taka polisa?

- Pamiętam historię jednego z rodziców, którego dziecko w perfumerii niechcący zrzuciło z palety drogie perfumy. Wartość kosmetyków to ok. tysiąc euro. Innym razem dzieci grające w piłkę uszkodziły maskę zaparkowanego w pobliżu drogiego BMW. To sytuację, które mogą zdarzyć się każdemu z nas. My za takie szkody zapłacimy. Wystarczy, że klient skontaktuje się z nami, gdy dojdzie do takiej nieszczęśliwej sytuacji – zapewniają przedstawiciele firmy.

Link4 wyjaśnia, że ceny polis zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Pełen roczny pakiet ubezpieczeniowy dla dziecka jak i rodziny to wydatek ok. 200 złotych rocznie.

Ubezpieczenie jest tańsze dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny, czyli osób, które mają trójkę i więcej dzieci.

Polisę można kupić w kilka minut za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej - www.link4mama.pl.

Na tej samej stronie można też poznać szczegółowy zakres ochrony

Firma szacuje, że produkt dedykowany jest w sumie do kilkunastu milionów dzieci i ich rodziców mieszkających w Polsce.