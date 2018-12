Marcin Horała: Donald Tusk jest sprawnym manipulatorem i technologiem polityki

Przewodniczący komisji śledczej ds. VAT był we wtorek rano gościem Radia Zet. Rozmowa dotyczyła głównie poniedziałkowego przesłuchania Jana Vincenta Rostowskiego, byłego ministra finansów.

- Ja też przyjąłem taką taktykę, że trzeba mu dać mówić. Świadek, który dużo mówi pod przysięgą, to skarb dla przesłuchującego - podkreślił. Odnosząc się do komentarzy, że "Rostowski zjada Horałę", poseł PiS stwierdził, że zapewne były napisane "zanim przesłuchanie się odbyło".

Horała zwracał uwagę, że Rostowski podczas przesłuchania podważał wszelkie badania, które potwierdzają, że luka VAT w czasie rządów PO-PSL wzrosła. - Jeżeli pan Rostowski pożałował 40 milionów złotych na działalność ekspertów gospodarczych, by miały narzędzie do ścigania przestępstw, to tyle jedna grupa vatowska potrafi wyłudzić - stwierdził Marcin Horała.