Premier będzie osobiście pilnował polityki mieszkaniowej. O estetykę przestrzeni publicznej zadba minister kultury

Pilnowanie estetyki przestrzeni publicznej zostanie wreszcie przyporządkowane konkretnemu ministrowi, co ma pozwolić na "intensyfikację działań" państwa w tym obszarze. Projekt ustawy o działach administracji rządowej przewiduje też objęcie polityki mieszkaniowej osobistym nadzorem premiera. Już w czwartek projekt trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.



- Na dzisiaj mogę powiedzieć, że projekt nowelizacji ustawy o działach pojawi się w czwartek na Komitecie Stałym - powiedziała w rozmowie z money.pl rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. - Najprawdopodobniej na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów będzie procedowany - dodała.

Projekt ustawy o działach administracji rządowej ma dwa główne cele - powierzenie premierowi osobistego nadzoru nad polityką mieszkaniową państwa m.in. sztandarowym programem PiS "Mieszkanie+" oraz podporządkowanie kwestii dotyczących estetyki przestrzeni publicznej ministrowi kultury.

"Proponuje się, aby cele i środki polityki mieszkaniowej Państwa, tak istotnej z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, wyznaczał oraz nadzorował jej realizację Prezes Rady Ministrów" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jak wyjaśniono, konsekwencją ustawy będzie przejęcie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań, majątku i pracowników obecnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obsługujących sprawy z zakresu określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzoru nad ich realizacją.

Drugą zmianą jest przyporządkowanie ministrowi kultury zadania dbałości o ład i estetykę przestrzeni publicznej. "W dotychczasowym stanie prawnym estetyka przestrzeni publicznej nie była wymieniona w ustawie o działach administracji rządowej, co powodowało niejasność co do właściwości ministrów w tym obszarze" - podkreślono.

"Potrzebna jest intensyfikacja działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę przestrzeni publicznej w ścisłej koordynacji z pozostałą polityką kulturalną państwa" - przekonują autorzy projektu ustawy. ". Będzie to stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu" - czytamy.

Jak wyjaśniła Kopcińska w rozmowie z money.pl, jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, o szczegółach dotyczących podziału zadań między trzy nowe resorty poinformuje premier Mateusz Morawiecki. - To jest w kompetencjach premiera, dajmy mu możliwość podzielenia się informacją na ten temat - zaznaczyła.



