Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Elblągu zapewnił, że w budżecie są zabezpieczone pieniądze na przekop Mierzei Wiślanej. Inwestycja - jak spodziewa się szef rządu - przyczyni się do utworzenia kilku tysięcy miejsc pracy.

- To jest przekop ku rozwojowi gospodarczego tych ziem, Elbląga - zapewniał premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że dzięki tej inwestycji statki morskie będą mogły przywozić towary do portu w Elblągu. To, zdaniem Morawieckiego, doprowadzi do utworzenia kilku tysięcy miejsc pracy - m.in. w porcie i stoczni, ale też lokalnym biznesie i przemyśle, który dzięki przekopowi ma się rozwinąć.