mBank chce się "zaopiekować" klientami Orange Finanse

Projekt Orange Finanse znika, jednak mBank przygotował specjalną ofertę dla klientów. To konto całkiem darmowe przynajmniej do lutego 2020 r. i premia nawet 260 zł. Ale tylko dla tych, którzy nie mają konta w mBanku.

Orange Finanse to wspólna marka sieci telefonicznej i mBanku. Zostanie zamknięta do końca roku, o czym oficjalnie poinformowali przedstawiciele obu spółek. Po czterech latach od inauguracji projektu, partnerzy doszli do wniosku, że początkowe założenia, iż "przenikające" się, wspólne oferty telekomu i banku podbiją serca - się nie sprawdziły. A wyniki sprzedażowe nie są satysfakcjonujące. W czerwcu z usług Orange Finanse korzystało ok. 430 tysięcy klientów.

Orange Finanse od miesiąca nie sprzedaje już produktów nowym osobom, a obecni klienci, którzy nie zamkną konta do końca roku, od stycznia będą korzystać z platform bankowości internetowej i mobilnej mBanku. Z racji, że od początku do mBank był odpowiedzialny za prowadzenie kont klientów, nie ma mowy o przenoszeniu tych kont czy zmianach numerów rachunku.

Jak informuje gazeta.pl, mBank nie zamierza zostawić „sierot” po Orange Finanse z niczym. Klientom proponuje specjalną ofertę. Chce ich przerzucić na główną platformę swojej bankowości. A propozycja jest nawet lepsza od tej, na jaką mogą liczyć obecni czy nowi klienci mBanku.

Co proponuje bank? Bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta, wydanie i prowadzenie karty, przelewy internetowe w złotych oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów i wpłaty we wszystkich wpłatomatach w Polsce. Co więcej, te warunki - według gwarancji, jaką daje w regulaminie oferty mBank - mają być niezmienne przynajmniej do końca lutego 2020 r. – informuje gazeta.pl.

Dodatkowo klienci Orange Finanse, przenosząc się formalnie do mBanku, mogą zarobić do 260 zł. 100 zł dostaną za samą zmianę warunków i uruchomienie promocyjnego eKonta. Dodatkowe 10 zł można otrzymać za przynajmniej jeden wpływ na rachunek do regularnego oszczędzania „Moje cele”.

Ponadto przez 5 miesięcy można otrzymywać premię za transakcje kartą płatniczą lub BLIK-iem. Przy 15 takich transakcjach otrzymać można 30 zł, razem w ciągu 5 miesięcy da to 150 zł. Przy 10 do 14 transakcjach dostanie się 20 zł miesięcznie, a za 5 do 9 transakcji – 10 zł.

Z oferty mogą skorzystać klienci Orange Finanse, jedna co ważne, poza tymi, którzy już mają konto w mBanku, albo mieli je po 1 stycznia 2016 r., nawet jeśli je zamknęli. Aby skorzystać z oferty trzeba złożyć wniosek o zmianę warunków rachunku, a następnie podpisać "Zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków". Do promocji można przystąpić do 29 marca 2019 r.

