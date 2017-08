Programu MdM. Rusza nabór wniosków o dofinansowanie

We wtorek 5 sierpnia ruszy ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie Mieszkanie dla Młodych. Do rozdysponowania jest kwota ok. 67 mln zł.

Środki te mogą wystarczyć na dofinansowanie wkładu własnego dla ok. 2,6 tys. wnioskodawców. Banki będą mogły rejestrować wnioski od 8 sierpnia, aż do wyczerpania puli.

O dofinansowanie może ubiegać się każdy, kto nie ukończył 35. roku życia (lub ukończy 35. rok życia w 2017 roku) oraz nie był dotychczas właścicielem nieruchomości mieszkalnej (nie dotyczy osób wychowujących co najmniej troje dzieci).

Dofinansowanie można uzyskać na zakup mieszkania z rynku pierwotnego i wtórnego; lokalu o powierzchni do 75 m kw. (lub 85 m kw. w przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci); domu jednorodzinnego o powierzchni do 100 m kw. (lub 110 m kw. w przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci).

Zaciągany kredyt na zakup nieruchomości musi też stanowić co najmniej połowę ceny zakupu nieruchomości oraz być zaciągnięty na co najmniej 15 lat. Pożyczka musi być też zaciągnięta w złotówkach.

Ogłoszenie nowego naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest program Mieszkanie dla Młodych. Pozwoli to na wykorzystanie dodatkowych 68 mln złotych na dofinansowanie zakupu mieszkań w ramach środków na 2017 rok.

Dotychczasowa ustawa zobowiązywała BGK do wstrzymania przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, jeśli suma złożonych wniosków przekroczyła próg 95 proc. limitu przewidzianego na dany rok. "Pozostałe 5 proc. było zarezerwowane na dodatkowe finansowe wsparcie w postaci spłaty części kredytu dla kredytobiorców z tytułu urodzenia bądź przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka w ciągu pięciu lat od nabycia nieruchomości" - informował BGK.

Ponadto "z powodu rezygnacji niektórych wnioskodawców część rezerwacji została wycofana, wskutek czego suma zarezerwowanych środków nie wyczerpywała pełnej kwoty odpowiadającej 95 proc. limitu przewidzianego ustawą. Dotychczasowe przepisy nie pozwalały na przyjmowanie nowych wniosków od beneficjentów" - wyjaśnił BGK.

Zainteresowanie MdM było duże, tegoroczny limit został zarezerwowany już w styczniu. Dzięki nowym przepisom BGK wznowi przyjmowanie wniosków do osiągnięcia poziomu 100 proc. planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do określonej ustawą wysokości 746 mln zł. Limit dofinansowania na 2018 rok wynosi 762 mln zł.

Nowelizacja została przygotowana przez resort infrastruktury i budownictwa.

Aby uzyskać finansowe wsparcie konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt w dowolnym oddziale jednego z banków biorących udział w programie. Lista banków biorących udział w programie znajdziesz tutaj.

