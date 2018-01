Mieszkanie+ pod nadzorem nowego ministra? Projektem miałby się zająć Kwieciński

Troszeczkę mnie to dziwi, bo to minister Andrzej Adamczyk odpowiadał za początek realizacji programu Mieszkanie+. Wydawałoby się, że jeśli ktoś coś rozgrzebał, to powinien to skończyć - tak prawdopodobną zmianę osoby odpowiedzialnej za realizację programu Mieszkanie+ ocenia Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion.

Po rekonstrukcji rządu to Jerzy Kwieciński, szef nowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pokieruje prawdopodobnie projektem Mieszkanie+. Dotychczas sztandarowy projekt PiS realizował szef Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Po wtorkowych zmianach jego resort zostało jednak pozbawiony "budownictwa" w nazwie - od teraz jest to Ministerstwo Infrastruktury. Więcej - w materiale wideo.