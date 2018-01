Samorządy dostaną 6 mld zł. Na lokale dla biednych i bezdomnych

Fot. Wysocki/REPORTER Gminy dostaną więcej pieniędzy.

W latach 2019-2025 samorządy będą mogły liczyć na dodatkowe miliardy z budżetu. W Sejmie jest projekt, który zakłada wsparcie dla gmin w tworzeniu lokali dla najmniej zamożnych.

Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury, zapowiedział wsparcie dla samorządów. Mają otrzymać nawet 6 mld zł na tworzenie m.in. lokali socjalnych, noclegowni i schronisk dla bezdomnych - informuje PAP. Pieniądze byłyby do rozdysponowania w kolejnych 6 latach.

Takie pieniądze zakłada projekt nowelizacji, którego pierwsze czytanie odbyło się na czwartkowym posiedzeniu Sejmu. Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za skierowaniem go do komisji.

Wsparcie samorządów ma być elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 roku. Jest on kierowany do mniej zamożnych Polaków, których nie byłoby normalnie stać na kupno lub wynajem mieszkania.

Projekt zakłada m.in., że gminy będą mogły wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego każdy lokal spełniający wymogi ustawowe, co ma zmniejszyć niedobór lokali socjalnych. Nacisk jest położony także na remonty lub przebudowy istniejących noclegowni i schronisk dla bezdomnych.

Samorządy będą mogły w tym celu ubiegać się o dofinansowanie, zarówno ze środków budżetowych jak i UE, w tym o bezzwrotne wsparcie.