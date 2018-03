Mieszkanie+ po nowemu. Rada Mieszkalnictwa zajmie się szczegółami odświeżonego programu

Fot. Bartosz Wawryszuk Program mieszkaniowy PiS ma przyspieszyć. Ale super tanie mieszkania to mrzonka.

Nie wymyślamy nowego programu, tylko dostosowujemy go do aktualnych wyzwań na rynku - mówi "Dziennikowi" wiceprezes BGK Nieruchomości. W praktyce oznacza to koniec marzeń o tanim budowaniu i tanich czynszach dla wszystkich.

Jak czytamy we wtorkowym "DGP", program Mieszkanie+ będzie miał trzy najważniejsze aspekty. Ich szczegóły omówi we wtorek Rada Mieszkalnictwa, stworzona w styczniu przez Mateusza Morawieckiego po to, by rozruszać niemrawo rozwijający się program.

Pierwszy aspekt to to, co najbardziej interesuje przeciętnego Kowalskiego - dopłaty do czynszów. Według najnowszych doniesień dopłaty mają być tylko dla najuboższych i będą obowiązywać tylko przez pewien czas (obecnie mówi się o 10 latach). Wysokość wsparcia ma maleć wraz z czasem. Same czynsze nie będą zaś odgórnie ustalane przez rząd. Państwo będzie jedynie ustalało maksymalną wysokość, jaką mogą osiągnąć.

Drugim filarem programu ma być specustawa mieszkaniowa. Dzięki niej załatwienie pozwolenia na budowę ma zająć pół roku (w najgorszym przypadku rok), a nie nawet pięć lat, jak to jest obecnie. Rząd chce m.in. uprościć procedury przy odrolnieniu terenów rolnych leżących w granicach miasta, które nadają się pod zabudowę.

Trzecia kluczowa kwestia Mieszkania+ to wejście na rynek mieszkaniówki REIT-ów, czyli funduszy inwestujących w tego typu budownictwo. W REIT-ach pieniądze będą mogli ulokować nawet "drobni ciułacze" - pisze "DGP". Będzie można zainwestować już kilkaset złotych.

"Mieszkanie+ 2.0" - tak nowy kształt rządowego programu nazwał w rozmowie z dziennikiem Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości. Jak na razie, w pierwotnym kształcie, program nie rozwinął skrzydeł. I to mimo że wdrożeniu programu 500+ miał się stać kolejnym flagowym projektem Pis.

W kilku miejscach w Polsce trwają budowy pierwszych mieszkań. Ale na przykład w Pruszkowie firma, która podjęła się budowy nowych mieszkań, złożyła wniosek o upadłość. Na mieszkania w Pruszkowie poczekamy więc jeszcze dłużej.