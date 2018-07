Mikrofaktoring online rewolucjonizuje usługi finansowe dla MŚP

Krzysztof Węcławowicz, Country Manager Finiata Polska

Automatyzacja oceny ryzyka finansowego oparta na sztucznej inteligencji i mechanizmach samouczących się jest przyszłością branży finansowej. Najbardziej innowacyjne rozwiązania w tym zakresie mają dziś do zaoferowania fintechy. Na niespotykaną dotąd skalę nowoczesne technologie zdynamizowały choćby faktoring, czyniąc go dostępnym nawet dla mikroprzedsiębiorstw.

Utrzymanie płynności finansowej: największe wyzwanie dla MŚP?

Dynamika zmian w dostępie do finansowania dla firm staje się widoczna między innymi w usługach kierowanych do sektora MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ok 90% wszystkich firm w Polsce i potrzebują skutecznych rozwiązań na szeroką skalę.

Problemy powodowane przez zatory płatnicze dotyczą dziś ponad ponad 3/4 polskich przedsiębiorstw. Rozwiązaniem pozwalającym na udrożnienie przepływów pieniężnych jest faktoring - usługa polegająca na wypłaceniu przedsiębiorcy przez instytucję finansową (tzw. faktora) pieniędzy z tytułu wystawionej już przez niego faktury, którą kontrahent opłaci

w późniejszym terminie. Na rynku finansowym dostępne są m.in. następujące rodzaje faktoringu:

pełny - realizowany głownie przez banki (właściwy, bez regresu), gdy przedsiębiorca otrzymuje pieniądze po przekazaniu faktury do faktora i nie uczestniczy w dalszym procesie regulacji należności,

niepełny (z regresem) – dopilnowanie uregulowania należności przez kontrahenta pozostaje po stronie firmy wystawiającej fakturę,

mieszany, w którym ryzyko związane z finansowaniem należności za fakturę zostaje rozłożone pomiędzy faktorem a przedsiębiorcą.

Pytanie jednak o dostępność usługi. Faktoring pełny dedykowany jest zwykle firmom, które mają wielu klientów a ich sytuacja finansowa jest stabilna. Przedsiębiorstwo z sektora MŚP lub jednoosobowa działalność gospodarcza często nie ma szans na uzyskanie tego rodzaju faktoringu. Dodatkowo, firmy małe lub rozwijające się nie chcą informować swoich kontrahentów o trudnościach z utrzymaniem płynności finansowej w obawie przed utratą wiarygodności.

Faktoring cichy z regresem

W odpowiedzi na tego typu problemy, dynamicznie rozwijający się fintech Finiata opracował innowacyjny model mikrofaktoringu online. Opiera się on na koncepcji faktoringu cichego z regresem (fakt finansowania faktury jest znany tylko Finiacie i przedsiębiorcy). To Klientowi pozostawiona jest decyzja czy o korzystaniu z faktoringu chce poinformować swojego kontrahenta. Ocenia to na podstawie łączących go relacji biznesowych i potencjału rozwojowego dalszej współpracy.

Mikrofaktoring online – realna potrzeba MŚP

Model biznesowy Finiaty jest dziś doceniany na kluczowych konferencjach gospodarczych

w Polsce. Branża finansowa przyznała firmie nagrodę „Best Lending Solution”. Po roku działalności Finiaty na polskim rynku mówi się, że jest to fintech

na tyle innowacyjny, żeby zrewolucjonizować rynek usług finansowych dla polskich przedsiębiorców. Oraz że ma potencjał dotarcia do największej zasięgowo liczby małych

i średnich firm w kraju.

- Automatyzacja oceny ryzyka kredytowego otwiera możliwość korzystania z faktoringu olbrzymiej grupie przedsiębiorców z sektora MŚP. To nowa jakość, która wspiera ich bieżący rozwój. Usługi finansowe dla sektora MŚP powinny być nie tylko łatwo dostępne, ale również bazować na konkurencyjnych cenach. Wymaga to stworzenia odpowiednich narzędzi: do błyskawicznej rejestracji klientów, ustalania limitu faktoringowego, do dokonywania i monitorowania płatności – mówi Krzysztof Węcławowicz, Country Manager Finiata Polska.

Przedsiębiorca nie powinien czekać

Po oferowany przez Finiatę faktoring online może sięgnąć właściwie każdy polski przedsiębiorca. Finansowanie przyznawane jest:

w bardzo szybkim tempie,

maksymalnie w ciągu 24 godzin,

bez zbędnych formalności,

W 100 % online.

Dzięki zrealizowaniu kilku kroków na platformie, przedsiębiorca ma szansę na utrzymanie płynności finansowej. Nie musi też sięgać po radykalne środki, takie jak choćby skup wierzytelności. Szybki faktoring online pozwala mu dalej spokojnie się rozwijać.

Mikrofaktoring online w ofercie banków

Potencjał mikrofaktoringu online doceniają dziś także banki. Przykładem niech będzie choćby BGŻ BNP Paribas, które włączyło usługi Finiaty do portfolio dedykowanego dla sektora MŚP.

- Finiata rozwija model finansowania oparty na takim stopniu automatyzacji, do którego nie posunął się do tej pory nikt. Pełne decyzje kredytowe podejmowane przez maszyny to przyszłość. Nie narzekamy więc na brak zainteresowania ze strony inwestorów. Dzięki dostępności usługi nasz model biznesowy może być uatrakcyjnieniem oferty banków, które z uwagi na tradycyjne formy działań nie są w stanie dotrzeć do tak olbrzymiej grupy podmiotów - podsumowuje Krzysztof Węcławowicz, Country Manager Finiata Polska.