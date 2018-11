Miliard złotych dla Balic. Ministerstwo przyjęło Plan Generalny dla Kraków Airport

Plan Generalny to dokument, który wyznacza kierunki rozwoju krakowskiego portu lotniczego w ciągu najbliższych dwudziestu lat w zakresie zgodności z polityką transportową kraju.

Plan został zatwierdzony 26 listopada 2018 r. przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Wartość planowanych inwestycji to około miliard złotych. Dla Krakowa i Małopolski ma oznaczać ok. 10 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w regionie.

Zadania zaplanowane do 2036 roku uwzględniają też rozwój siatki połączeń i ruchu lotniczego w Polsce, który będzie również efektem powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- To ważna chwila w historii lotniska Kraków-Balice. Bardzo się cieszę, że dzięki zaangażowaniu i determinacji zarządu Kraków Airport wraz z zespołem krakowskiego lotniska udało się doprowadzić do momentu, w którym możliwe jest podpisanie Planu Generalnego - powiedział Andrzej Adamczyk.

- W ciągu najbliższych 20 lat Kraków Airport będzie nadal największym portem regionalnym w Polsce, a krakowskie lotnisko będzie dążyć do pełnienia roli lidera wśród europejskich portów regionalnych ze względu na najwyższą jakość obsługi pasażerów - zapowiedział minister.

Jak podaje resort w 2036 r. Kraków Airport będzie portem regionalnym, obsługującym głównie połączenia europejskie, realizowane przez przewoźników wykorzystujących przede wszystkim samoloty kodu C, czyli statki powietrzne najczęściej latające do/z Krakowa.

Rozbudowany zostanie terminal pasażerski. We wrześniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą projektu. Projektant przedstawi trzy warianty koncepcji rozbudowy terminalu; po ich analizie podjęta zostanie decyzja o wyborze finalnego rozwiązania. Rozbudowa terminalu pociąga za sobą zmiany na płycie postojowej lotniska, konieczne jest bowiem powiązanie inwestycji w logiczną całość z infrastrukturą zarówno w strefie ogólnodostępnej, jak i w zastrzeżonej.

Na płycie postojowej docelowo będzie ok. 35 stanowisk dla samolotów kodu C. Oecnie są 22 takie stanowiska. W 2017 r. rozpoczął się remont najstarszej, południowo-zachodniej części płaszczyzny postojowej samolotów, rozbudowywana jest również płaszczyzna w części północnej. Zadania realizowane są etapowo, tak by ograniczyć wpływ prowadzonego remontu na bieżącą obsługę statków powietrznych.