Milionowe dotacje na wdrożenia innowacji. Pieniądze dla firm od PARP

Innowacyjny projekt to nie wszystko. Kiedy uda się go opracować przychodzi czas, by zmierzyć się z jego wdrożeniem. Pomóc w tym może Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To konkurs na inwestycje, w którym firmy mogą otrzymać nawet ponad pół miliona złotych dofinansowania.

Cieszący się dużą popularnością program wsparcia przedsiębiorców "Bony na innowacje” w swoim pierwszym etapie obejmował dofinansowanie opracowania innowacyjnych produktów – wyrobów i usług. Teraz przyszedł czas, by te projekty ujrzały światło dzienne, a właściwie – żeby klienci mogli z tych innowacji skorzystać. Na to też potrzeba środków – i z tym problemem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie zostawia innowacyjnych firm samym sobie.

- O wsparcie na opracowanie nowych lub ulepszonych, wyrobów lub usług ubiegają się głównie mikro- i małe przedsiębiorstwa. Nie mają one często wystarczającego potencjału finansowego do sprawnego wdrożenia produktów lub technologii, które stworzyli dzięki wsparciu z "Bonów na innowacje". Dlatego w 2018 r. ogłosiliśmy konkurs, w którym możliwe będzie dofinansowanie kosztów inwestycji, które pomogą rynkowo wdrożyć innowacje – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.

70 milionów do podziału

Jak to często bywa przy tego typu konkursach – pula jest dzielona między firmy z Mazowsza oraz z pozostałych regionów Polski. Mazowieckie przedsiębiorstwa mogą liczyć na 6,8 mln zł, pozostałe – 63,2 mln zł.

Dotację można dostać nawet do 70 procent kosztów kwalifikowanych – a te mogą maksymalnie wynieść 800 tys. zł. To oznacza do 560 tys. złotych dofinansowania na projekt. Wartość dofinansowania uzależniona jest od tzw. mapy pomocy regionalnej, czyli województwa, w którym wdrażany będzie projekt oraz od statusu firmy (mały czy średni).

Trzeba pamiętać, że wartość kosztów we wniosku składanym w tym konkursie nie może być niższa niż kwota wpisana (i zatwierdzona) we wniosku złożonym w pierwszym etapie "Bonów na innowacje”. Pamiętajmy bowiem, że konkurs na inwestycje jest przeznaczony tylko dla firm, które miały zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową w jednym dotychczasowych konkursów z puli "Bonów”.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 17 kwietnia tego roku, a zakończy 4 stycznia 2019 roku.

Inwestycje – czyli co?

Pieniądze z dotacji można przeznaczyć na praktycznie wszystko poza zakupem gruntów i nieruchomości. Warunkiem jest oczywiście to, żeby inwestycje były bezpośrednio związane z wdrożeniem opracowanego wcześniej innowacyjnego produktu. Mogą to być maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia produkcji, patenty, licencje i inne wydatki poniesiona na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Są cztery główne typy wydatków, które mogą być dofinansowane w ramach tego konkursu. Można je sklasyfikować według rodzaju innowacji, jakiej dotyczą. Te dzielimy na produktowe oraz procesowe.

* Innowacje technologiczne produktowe to stworzenie zupełnie nowego produktu lub udoskonalenie już istniejącego.

* Innowacje technologiczne procesowe to udoskonalenie metod wytwarzania czy docierania z produktem – nowym lub udoskonalonym – do klientów.

I tak, jeśli inwestycje dotyczą innowacji produktowej i procesowej jednocześnie, dotację można przeznaczyć na:

założenie nowego zakładu

dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio w nim nieprodukowanych

Jeśli zaś wydatki dotyczą wdrażania innowacji procesowej, dotacja może obejmować:

zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu

zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Warto dodać, że dofinansowanie może dotyczyć tylko projektów, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. W trakcie trwania konkursu PARP dopuszcza jednokrotne poprawienie lub uzupełnienie wniosku z tym, że nie może to dotyczyć zmiany samego przedmiotu i celu projektu.

Pierwszy krok w innowacjach

"Bony na innowacje" to instrument dotacyjny dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Ma na celu połączenie świata biznesu i nauki. Jeśli przedsiębiorca ma pomysł, który wymaga wsparcia naukowców – za pieniądze z bonów może skorzystać z pomocy około tysiąca jednostek naukowych, które są na liście usługodawców dla MŚP. Są to m.in. wybrane wydziały uczelni wyższych, centra badawczo rozwojowe, centra transferu technologii, certyfikowane laboratoria itp. Innowacyjny pomysł, na opracowanie i realizację którego można dostać dotację, może dotyczyć stworzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

PARP bardzo stawia też na to, żeby projekty, które otrzymują dotacje – nie były tylko tworami wirtualnymi, ale by dało się je szybko urynkowić. Ze względu na relatywnie małe wartości dofinansowywanych projektów, jest to dla firm pierwszy krok na drodze do większych działań, bardziej zaawansowanych projektów, wspieranych przez inne programy dofinansowania.

