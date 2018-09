Miliony od Orlenu dla Straży Pożarnej. Ochotnicy zatankują taniej

Blisko 4 miliony złotych PKN ORLEN przeznaczył w 2018 r. na wsparcie straży pożarnych w Polsce. Ponad 2 miliony złotych z tej kwoty trafiły do 360 jednostek ochotniczych i państwowych jednostek w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych”.

Tegoroczne podsumowanie „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych” oraz uroczyste wręczenie symbolicznych czeków odbyło się w Centrum Kongresowym TARGÓW KIELCE. Wsparcie finansowe otrzymają jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całej Polski.

Premier Mateusz Morawiecki podczas wydarzenia wskazywał na wyjątkowe znaczenie jednostek straży pożarnej - Budujecie formację pełną odwagi, patriotyzmu, ale też taką, która wychowuje, a to ogromna praca. Dziękuję wszystkim druhom i druhnom w całej Polsce, ogromnym patriotom, którzy działają na rzecz lokalnej ojczyzny. Chylę czoła przed Waszym wielkim bohaterstwem i dziękuję wam za waszą pracę. - Traktujemy OSP jako wielką część społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa patriotycznego, które wzmacnia całe nasze państwo. OSP to Ogromna Siła Polski – podkreślił.

Straż tankuje taniej

Według danych MSWiA do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego należy ok. 4,4 tys. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Z kolei do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych uprawnionych jest ponad 100 tys. członków tych jednostek. To właśnie ta grupa otrzyma karty lojalnościowe, które będą aktywne od 1 stycznia 2019 r. W ramach nowego programu lojalnościowego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymają zniżkę 8 groszy na każdy litr paliwa.

- Zależało nam, aby szczególnie wyróżnić grupę zawodową, która na co dzień dba o nasze bezpieczeństwo. Jednocześnie nie zapominamy o aspektach biznesowych tego przedsięwzięcia – dotarciu z naszą ofertą do ponad 100-tysięcznej grupy potencjalnych nowych klientów – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Jednostki Straży Pożarnej są niezwykle istotnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Stanowią one filar krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ich działania mają zasięg nie tylko ogólnopolski, czy lokalny, ale też dotyczą konkretnych rodzin, czy pojedynczych osób. Dlatego trudno przecenić ich zasługi, które zresztą wielokrotnie podkreślał obecny rząd, kierowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego. – dodał Prezes Obajtek.

12 milionów wsparcia

Łącznie, w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych”, w ciągu 18 lat strażacy otrzymali z PKN ORLEN 12 milionów złotych wsparcia, które zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.

Uroczyste zwieńczenie „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych” stało się również okazją do ogłoszenia przedłużenia współpracy PKN ORLEN z Fundacją „Dorastaj z Nami”, pomagającej dzieciom bohaterów ze służb mundurowych poległych lub poszkodowanych na służbie.

Fundacja w najbliższych latach może liczyć na wsparcie z PKN ORLEN kwotą 600 tys. zł. Jej podstawowym celem jest opieka nad pracownikami służb i ich rodzinami, w tym niesie pomoc psychologiczną dzieciom, które znalazły się w kryzysie. Fundacja zapewnia im także wykształcenie, finansując szkoły, studia, korepetycje i zajęcia pozalekcyjne. Oprócz tego pomaga młodym ludziom wejść na rynek pracy.