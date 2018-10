Minister bez szans w starciu z prezesem JSW. Znów przegrał

Pierwsze podejście do odwołania prezesa JSW miało miejsce podczas posiedzenia rady nadzorczej spółki, jednak punkt dotyczący zmian w zarządzie wypadł z porządku obrad. Jak donosi " Dziennik Gazeta Prawna ", szef resortu energii nie zamierzał odpuścić i wymienił wiceprzewodniczące RN. To nie wystarczyło.

Poprzednia próba odwołania prezesa JSW miała miejsce we wrześniu.Był to efekt audytu zleconego przez Ministerstwo Energii. Ostatecznie Ozon zachował stanowisko, ponieważ przedstawiciele związków zawodowych zapowiedzieli, że w razie jego odwołania dojdzie do protestów, a tych w trakcie kampanii wyborczej partia rządząca wolała uniknąć.