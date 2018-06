Uwaga na fałszywą stronę. Ministerstwo Finansów ostrzega

MF oceniają, że fałszywa strona może służyć wyłudzaniu danych

Resort finansów podaje na Twitterze, że w internecie znajduje się witryna łudząco podobna do oficjalnej strony urzędu. „Może być to próba wyłudzenia danych” – ocenia ministerstwo.

Fałszywa witryna ma bardzo podobny adres co ministerialna. Pod względem layoutu, czyli układu strony, zastosowanych kolorów i działów, niemal niczym nie różni się od rządowej witryny. Jedyna dostrzegalna różnica to brak na górze godła Polski, oficjalnego loga ministerstwa finansów oraz odnośnika do strony dotyczącej obchodów stulecia niepodległości Polski.

Uwaga na fałszywą stronę #MF!

Strona o adresie www mfingov pl nie jest prowadzona przez #MF i może być próbą wyłudzenia danych. -- Ministerstwo Finansów ??? (@MF_GOV_PL) June 4, 2018

Na Twitterze resort wyraźnie przestrzega przed tą stroną i ostrzega, że mimo mylących podobieństw, nie ma z nią nic wspólnego. Urzędnicy oceniają, że może to być próba wyłudzenia danych. Przypomnijmy, że prawidłowy adres witryny Ministerstwa Finansów to www.mf.gov.pl.

