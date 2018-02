Mleczarze mają dość. Chcą informowac UOKiK o naruszaniu prawa przez sieci handlowe

Fot. MICHAL KOSC/REPORTER Producenci żywności maja dość narzucania im coraz to nowych opłat przez wielkie sieci handlowe.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich wezwał członków, by informowali o sytuacjach, w których duże sieci handlowe wykorzystują swoją przewagę nad małymi producentami.

Prezes Związku Waldemar Broś zwraca uwagę na powtarzający się proceder polegający na tym, że sieci handlowe nakładają coraz wyższe opłaty za wprowadzanie do obrotu produktów. Jeśli producenci nie godzą się na ich ponoszenie, sieci wstrzymują zamówienia - informuje serwis TVN 24 BiŚ.

- Umów nie zrywają, bo to by wiązało się z karami, ale przestają zamawiać towar – powiedział Waldemar Broś.

Wskazuje, że ceny zbytu masła w zakładach spadły średnio trzykrotnie, co zupełnie nie jest widoczne na sklepowych półkach.

Każdy przykład naruszeń będzie zgłaszany do UOKiK

Decyzja o zbieraniu informacji o nadużywaniu przewagi kontraktowej podjęta została "w związku ze spadającymi cenami zbytu produktów mlecznych, co często wiąże się z działaniami podejmowanymi przez handel, a w szczególności sieci handlowe” – czytamy w piśmie kierowanym do spółdzielców.

Broś zapewnia, że każdy udokumentowany przypadek wykorzystywania tzw. przewagi kontraktowej zgłosi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej została zaprojektowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi po to, by regulować spory między dostawcami a odbiorcami produktów spożywczych i rolnych. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których strona silniejsza wykorzystuje swoją dominującą pozycję.

Zobacz też: Prawo nie jest zaprojektowane na oszustów. Szef UOKiK wylicza wszystkie luki

- Wachlarz jest bardzo szeroki, począwszy od narzucania wzorów umów bez możliwości negocjowania ich treści, jednostronne zrywanie umów, wymuszanie poziomu cen zakupu i wydłużanie terminów płatności za dostarczone towary, aż po dodatkowe nieekwiwalentne świadczenia, przybierające różną postać i określane różnym nazewnictwem, szczególnie dotyczy to praktyk stosowanych przez handel wielkopowierzchniowy - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Handlowcy byli przeciwni ustawie

Handlowcy solidarnie sprzeciwiali się nowym przepisom, już na etapie ich projektowania. W wspólnym stanowisku Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Forum Polskiego Handlu oraz Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług uznały, że tak skonstruowane przepisy stygmatyzują handel i mogą być niekorzystne dla samych konsumentów.

Czytaj też: Były jajka i masło, czas na mleko. Rekordowo wysokie ceny

PIH proponuje nowelizację ustawy o przewadze kontraktowej ponieważ "nie chroni ono teraz niezależnych handlowców oraz wymusza na producentach podporządkowanie się dyktatowi dyskontów”.

Przepisy weszły w życie w lipcu ubiegłego roku.

Od tego czasu UOKiK przyglądał się 25 przypadkom, w którym mogło dojść do naruszenia prawa. Chodzi m.in. o wzrost cen masła, nagły spadek cen skupu jabłek, na który poskarżyli się sadownicy czy dostawy mleka. Wszystkie postępowania prowadzone były w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy.