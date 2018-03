"Money. To się liczy". Gośćmi Alfred Bujara i Karolina Kaim

Sklepy będą zamknięte w niedzielę, ale za to dłużej otwarte w sobotę, na którą to przesunie się cały weekendowy ruch kupujących. Czy zatem pracowników sieci handlowych rzeczywiście można uznać za beneficjentów nowej ustawy? Przed pierwszą niedzielą z zakazem handlu rozmawiamy z Alfredem Bujarą z NSZZ "Solidarność". Zapytamy go też o pomysł "Solidarności", by po pracownikach handlu dać wolne w niedziele innym grupom zawodowym.

Gościem drugiej części programu „Money. To się liczy” będzie Karolina Kaim, prezes Tacit Investment, z którą porozmawiamy o rynku apartamentów luksusowych.