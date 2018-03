"Money. To się liczy". Gośćmi programu - Marek Niechciał i Andrzej Horoszczak

Jaka jest jakość masła i czy była zmowa sieci handlowych w związku z jego wysokimi cenami? - zapytamy o to Marka Niechciała, prezesa UOKiK. Gość programu „Money. To się liczy” odpowie również na pytanie, czy rolnicy są wykorzystywani przez supermarkety. Zapytamy go też o połączenie Orlenu i Lotosu oraz ustawę deweloperską.

W drugiej części programu Andrzej Horoszczak, prezes Billon Broup Limited, wyjaśni, co to jest blockchain i dlaczego ta technologia jest równie ważna jak powstanie internetu. Zapytamy go też, jak się ma jak się ma Blockchain do kryptowalut i co to jest Billon.