Morawiecki na konkursie dla informatyków. Do rozwiązania m.in. problemy z dziedziny finansów

HackYeah to jeden z największych tego typu konkursów informatycznych na świecie. W jego trakcie zespoły programistów i innych kreatywnych uczestników spróbują stworzyć nieszablonowe, gotowe rozwiązania postawionych przed nimi problemów, będących jednocześnie zadaniami konkursowymi. Zwycięzcy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów wydarzenia.

PKO BP jest - obok m.in Orlenu, Totalizatora Sportowego, projektu GovTech Polska, czy Visy - jednym z partnerów wydarzenia. Dokładnie rzecz ujmując - platforma rozwoju innowacji "Let's Fintech with PKO Bank Polski" jest partnerem głównym hackatonu, opiekunem jednej z trzech głównych ścieżek – finanse i inwestycje, oraz autorem dedykowanego zadania w zakresie otwartej bankowości. - chwali się bank.

- Filarem strategii PKO Banku Polskiego, który jest niekwestionowanym liderem sektora i liderem zmian technologicznych w polskiej bankowości, jest cyfryzacja. Dlatego HackYeah to dla nas naturalne miejsce, w którym chcemy zachęcać środowisko IT do wspólnego rozwiązywania wyzwań technologicznych - mówi Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.