Morawiecki perorował o Polsce, protestujących sadowników nie wpuszczono na wiec

- My się Polski nie wstydzimy, my Polskę kochamy, my za Polskę nie przepraszamy, my za Polskę dziękujemy - mówił premier Mateusz Morawiecki w Sandomierzu. Na spotkanie nie zostali wpuszczeni niezadowoleni z działań rządu sadownicy.

W niedzielę w Sandomierzu odbywała się ogólnopolska konwencja Prawa i Sprawiedliwości. PiS w ten sposób zaingurowało kampanię samorządową przed wyborami zaplanowanymi na 21 października.

W spotkaniu wzięli udział premier Morawiecki i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Premier powiedział, że chce, aby PiS wygrało wybory samorządowe, by móc "zmieniać w samorządzie Polskę na lepsze, tak jak zmienia ją rządzie". Morawiecki przypomniał, że partii udało się osiągnąć większe wpływy do budżetu dzięki uszczelnieniu VAT. Dodał, że PiS zamierza wprowadzić kolejne ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. - Będzie sześć razy więcej środków na drogi lokalne niż w czasach PO-PSL - mówił również premier w Sandomierzu.

Na spotkanie próbowali wejść sadownicy, ale jak podawała na Twitterze dziennikarka TOK.FM Anna Gmiterek-Zabłocka, nie zostali na nie wpuszczeni. Chcieli oni wnieść trumnę z głową świni, co miało odnosić się do stanu polskiego rolnictwa po epidemii ASF.



Sadownicy mieli na transparentach hasło "Wolni w niewoli. Zniewoleni przez Unię Europejską i Ukrainę". Do protestujących wyszedł minister rolnictwa.

Jak pisaliśmy w money.pl, na Ukrainę trafi 70 tys. polskich sadzonek malin. Dostaną je plantatorzy na Wołyniu. - To jest patologia państwa polskiego, jak można wspierać konkurencję? - grzmią polscy rolnicy i interweniują w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

