Morawiecki sprostował swoje słowa. Nie wiadomo, kto sfinansuje spoty

Mateusz Morawiecki sprostował nieprawdziwe informacje o tempie budowy dróg przez poprzedników. Niejasne jest jednak, kto powinien zapłacić za spoty w dwóch stacjach.

Sprostowanie ukazało się w dwóch stacjach: TVP Info i TVN. Jak informuje "Rzeczpospolita", zgodnie z październikowym cennikiem 30-sekundowa reklama przed "Faktami TVN" to, w zależności od dnia, koszt od 53,7 do 67,7 tys. zł (cena netto). Gdyby 10-sekundowy spot miał pojawić się przed głównym wydaniem "Wiadomości", TVP powinna zażyczyć sobie ok. 13,5 tys. zł (plus VAT).

Gazeta przypomina, że zobowiązany do sprostowania ma 48 godzin na jego publikację, a stacja nie może odmówić emisji, więc raczej nie ma szans na negocjowanie stawek.

Skąd wątpliwości co do tego, kto powinien zapłacić za spoty? W Kodeksie Wyborczym mowa jest o tym, że publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin zasądzonych w ramach postępowania kampanijnego następuje na koszt zobowiązanego, którym w tym przypadku jest Mateusz Morawiecki. Jednocześnie uczestnikiem postępowania był Mateusz Morawiecki – prezes Rady Ministrów. Takie określenie strony znajduje się w samym orzeczeniu.

I to rodzi się problem, bo nie jest jasne, czy zobowiązanym do sprostowania jest człowiek, który nieprawdziwe słowa powiedział, czy też urzędnik. W tym drugim przypadku można oczekiwać, że wydatki sfinansuje organizacja, w ramach której wykonuje on obowiązki służbowe.

Problem nie jest nowy. Od lat sądy rozmaicie wskazują zobowiązanego do usunięcia naruszeń w czasie kampanii: czasem wskazują konkretne osoby, innym razem komitety wyborcze lub nawet partie, które formalnie w kampanii nie uczestniczą.

Wojciech Hermeliński, przewodniczący PKW, powiedział w rozmowie z "Rz", że byłoby dobrze, gdyby sądy jako zobowiązanego wskazywały komitet wyborczy.

