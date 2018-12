Morawiecki zapowiada mniejsze obciążenie podatkami w przyszłym roku. Tyle że fiskalizm mamy coraz większy

Dzień wolności podatkowej to symboliczny moment, w którym wypracowane przez nas pieniądze przestają iść na opłacenie podatków, a zaczynamy zarabiać na siebie. W tym roku przypadł na 6 czerwca, podczas gdy jeszcze rok temu był to 9 czerwca. Za rok ma być - według premiera - jeszcze lepiej.

- Co to oznacza w praktyce? Ten dzień wolności podatkowej jasno i dobitnie pokazuje, że my obniżamy podatki - w porównaniu do tego, co w waszych czasach się działo - że połowa pensji miesięcznej zostaje w portfelu obywateli poprzez naszą politykę - dodał.